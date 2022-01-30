Маликов в день рождения устроил концерт и получил в подарок торт со своей копией

Музыкант Дмитрий Маликов накануне выступил с концертом в Vegas City Hall, а потом отметил день рождения в кругу родных и близких друзей. Дмитрий Маликов не только современный, но и советский, кстати говоря, исполнитель и автор собственных песен. Успешный композитор. А ещё человек из шоу-бизнеса, который не замешан ни в одном некрасивом скандале. Накануне, 29 января Дмитрию Маликову исполнилось 52 года. На личной странице в Instagram он поделился коротким сообщением о своём дне рождения, показав подарок - авторский торт, вишенкой на котором послужила маленькая копия самого Маликова.Дмитрий Маликов с именинным тортом «Ну вот и наступил мой день рождения ! Спасибо Вам за поздравления, за дружбу, за любовь!!!», - написал музыкант. Младшая сестра Дмитрия Маликова поздравила исполнителя в своем Instagram. Дмитрий с ранних лет был для Инны примером. Поэтому Маликова пожелала брату исполнения его самых заветных желаний: «Чтобы все задуманное обязательно исполнилось! С днем рождения, Дима!».Дмитрий и Инна Маликовы Старшая дочь Дмитрия Маликова опубликовала в Stories личного микроблога кадры с домашних посиделок с семьей и друзьями. Стефания в белоснежном вязаном платье поднесла имениннику торт со свежей малиной и горящими свечками. Маркуша, так Стеша зовет маленького брата, встал на стул. Малыш хотел помочь папе задуть свечи на праздничном торте. В итоге вся семья Маликовых вместе с друзьями спели для Дмитрия поздравительную песню. После чего Маликов вместе с женой и детьми наконец загадал желание и задул свечи. «С днем рождения, Дима! С днем рождения тебя!», – ласково пропела наследница композитора. Младший брат с восторгом подпевал сестре и хитро потирал ручки при виде ароматного торта с малиной. Марк не отставал от Стеши. Маленький модник нарядился в джемпер с белой рубашкой. А его сестра дополнила силуэтное платье круглыми серьгами со стразами.