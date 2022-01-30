Микрозаймы в Казахстане
Оказание услуг микрозаймов стало очень востребованным финансовым направлением за последние несколько лет. Множество людей, которые не ходят дожидаться зачисления зарплаты, оформляют микрозаймы.
Срочные займы являются отличным способом быстро и без проблем получить определенное количество средств, которые необходимы для приобретения или оплаты чего-либо. Маркетплейс Занимаем.кз представил наиболее полный и актуальный список микрофинансовых организаций, предоставляющих займы на самых выгодных условиях.
Лицензирование МФО в Казахстане
В 2020 год власти Казахстана опубликовали закон о том, что все микрофинансовые организации государства обязаны получить лицензирование и соответствующую сертификацию. Однако в исполнение данный законопроект пришел с начала 2021 года. Теперь все заведения, которые легально выдают микрокредиты, имеют соответствующую сертификацию и несут полную ответственность перед законом и государством за проведение данных финансовых услуг.
Также в мае того же года был принят еще один закон, связанный с микрофинансовыми организациями. Данный закон «О необходимой регулировке банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности на территории Казахстана» добавил очень много ограничений для владельцев и работников микрофинансовых организаций. Многие начали жаловаться на данные нововведения, так как они «связывают руки» большинству организаций. Однако закон, выпущенный в мае 2021 года, также обеспечивает более полноценную защиту стороны заемщика.
Основные нюансы новых законов
Для того чтобы подробнее разобраться в том, как именно функционируют микрофинансовые организации в Казахстане на данный момент, стоит разобрать основные нововведения из законов:
- Обязательная проверка новых продуктов. Данный пункт подразумевает собой то, что, если микрофинансовая организация, занимающаяся выдачей микрозаймов, предлагает своим клиентам какую-либо новую услугу или предложение, сперва ее должны проверить соответствующие органы власти. Каждое нововведение от МФО на соответствие всем законам, связанных с микрофинансовыми структурами, должно проверять Агентство по регулирования и развитию финансового рынка государства (кратко его называют АРРФР).
- Уведомления. Дополнительным новшеством в законе стала обязанность сотрудников микрофинансовых организаций предупреждать заемщиков об образовавшейся просрочке микрокредита или займа не позже 20 дня с момента просрочки. Также гражданин, оформляющий микрозайм, имеем право на реструктуризацию своего займа при помощи письменного обращения в МФО.