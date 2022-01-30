Микрозаймы в Казахстане

Роман Иванов

Оказание услуг микрозаймов стало очень востребованным финансовым направлением за последние несколько лет. Множество людей, которые не ходят дожидаться зачисления зарплаты, оформляют микрозаймы.

Срочные займы являются отличным способом быстро и без проблем получить определенное количество средств, которые необходимы для приобретения или оплаты чего-либо. Маркетплейс Занимаем.кз представил наиболее полный и актуальный список микрофинансовых организаций, предоставляющих займы на самых выгодных условиях.

Лицензирование МФО в Казахстане

В 2020 год власти Казахстана опубликовали закон о том, что все микрофинансовые организации государства обязаны получить лицензирование и соответствующую сертификацию. Однако в исполнение данный законопроект пришел с начала 2021 года. Теперь все заведения, которые легально выдают микрокредиты, имеют соответствующую сертификацию и несут полную ответственность перед законом и государством за проведение данных финансовых услуг.

Также в мае того же года был принят еще один закон, связанный с микрофинансовыми организациями. Данный закон «О необходимой регулировке банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности на территории Казахстана» добавил очень много ограничений для владельцев и работников микрофинансовых организаций. Многие начали жаловаться на данные нововведения, так как они «связывают руки» большинству организаций. Однако закон, выпущенный в мае 2021 года, также обеспечивает более полноценную защиту стороны заемщика.

Основные нюансы новых законов

Для того чтобы подробнее разобраться в том, как именно функционируют микрофинансовые организации в Казахстане на данный момент, стоит разобрать основные нововведения из законов: