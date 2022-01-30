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Минимальный доход должников защитят от списания

Минимальный доход должников защитят от списания

Тема: Какие законы вступают в силу


04:07  Автор: Ольга Шульга



Должники получат право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, банки не смогут налагать взыскание на эти средства. В 2022 году это 13 793 рубля. Соответствующий закон вступает в силу 1 февраля. 

При необходимости, если у человека есть на содержании иждивенцы, сумма может быть больше.

Чтобы сохранить минимальный доход в размере прожиточного минимума, человеку следует написать заявление в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, на котором должны оставить нужную сумму.

При этом предложенные меры не касаются должников по алиментам, тех, кто не хочет возмещать семье ущерб в связи с потерей кормильца, и преступников, которые обязаны возместить ущерб потерпевшим.

Новые нормы призваны исключить ситуации, когда со счетов должников списывают почти все деньги. Трудовой кодекс и прежде запрещал списать более 50 процентов заработной платы или пенсии, но эти выплаты могут быть на уровне прожиточного минимума, и в случае удержания половины человеку было не на что жить.

Законы, вступающие в силу в феврале


По словам главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, закон обладает безусловной социальной значимостью. «Устанавливается новый принцип дополнительной социальной защиты граждан — неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника», — сказал сенатор.

Как уточнила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, «проблема закредитованности населения год от года растёт». «Она усугубилась экономическими трудностями в связи с пандемией», — отметила она.

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Очень важно, что закон поможет облегчить долговую нагрузку пенсионерам, которых, по данным ФССП, из общего количества кредитных должников в России 1 миллион 300 тысяч человек, сказала депутат. «И для них этот механизм станет единственным механизмом снижения долговой нагрузки и обеспечения доступа к минимальным доходам», - сказала Костенко.

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#долги #кредиты #деньги


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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