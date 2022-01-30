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Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети

Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети


Портал Game Informer получил право на публикацию эксклюзивных материалов по игре Elden Ring — одного из самых ожидаемых проектов февраля. Разработчики из From Software намерены через Game Informer знакомить игроков с проектом, показывая локации, противников и другой контент, которого не было в изученной многими вдоль и поперек бета-версии Elden Ring.

В новом видео, которое было опубликовано порталом Game Informer, игроков знакомят с локацией в Elden Ring — замок Морн. Он находится на южной части Лимгрейва на Плачущем полуострове. Ниже можно посмотреть этот геймплей.


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Есть и другое видео от Game Informer с новым геймплеем, с демонстрацией локации-озера — его можно посмотреть ниже:


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Напомним, что релиз Elden Ring состоится 25 февраля на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.

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По материалам: newxboxone

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