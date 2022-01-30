Мужчина нашел сундук в заброшенном доме, а когда открыл понял, что больше не будет работать

Мужчина долго искал дом, который хотел купить для своей семьи. Его выбор пал на заброшенное здание, в котором много лет никто не жил.

Покупатель, заручившись поддержкой строительной бригады, приступил к реставрации дома. Сначала рабочие демонтировали перекрытие, сняли полы, и здесь владельца имущества ждал сюрприз.

Под рассохшимися досками находился небольшой сундук, который был крепко заперт на замок.

По внешнему виду сундука было понятно, что он покоился под полом не менее века. И о нем мало кто знал. Строители сообщили о находке покупателю, а когда тот прибыл на место, пытались изъять находку из-под низа. Ящик оказался достаточно тяжелым, поэтому использовали тросы.

Затем рабочие начали открывать находку. Это далось непросто, так как все крепления давно покрылись ржавчиной. Пришлось взять в руки инструмент. Когда крышка наконец поддалась, под ней показалось что-то блестящее.

Сундук был наполнен слитками. Из оказалось без малого девять тысяч. Как выяснилось позже, в сундуке хранилось настоящее серебро. После экспертизы выяснилось, что находка потянула на двадцать млн. рублей.