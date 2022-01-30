Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина нашел сундук в заброшенном доме, а когда открыл понял, что больше не будет работать

Мужчина нашел сундук в заброшенном доме, а когда открыл понял, что больше не будет работать

Мужчина долго искал дом, который хотел купить для своей семьи. Его выбор пал на заброшенное здание, в котором много лет никто не жил.

Покупатель, заручившись поддержкой строительной бригады, приступил к реставрации дома. Сначала рабочие демонтировали перекрытие, сняли полы, и здесь владельца имущества ждал сюрприз.

Под рассохшимися досками находился небольшой сундук, который был крепко заперт на замок.

По внешнему виду сундука было понятно, что он покоился под полом не менее века. И о нем мало кто знал. Строители сообщили о находке покупателю, а когда тот прибыл на место, пытались изъять находку из-под низа. Ящик оказался достаточно тяжелым, поэтому использовали тросы.

Затем рабочие начали открывать находку. Это далось непросто, так как все крепления давно покрылись ржавчиной. Пришлось взять в руки инструмент. Когда крышка наконец поддалась, под ней показалось что-то блестящее.

Сундук был наполнен слитками. Из оказалось без малого девять тысяч. Как выяснилось позже, в сундуке хранилось настоящее серебро. После экспертизы выяснилось, что находка потянула на двадцать млн. рублей.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 февраля + релизы в Game Pass
Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 февраля + релизы в
Игроки заметили повышение цен на Xbox и аксессуары в России
Игроки заметили повышение цен на Xbox и аксессуары в России
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мужчина нашел сундук в заброшенном доме, а когда открыл понял, что больше не будет работать
Мужчина нашел сундук в заброшенном доме, а когда открыл понял, что
Девушка, гуляя в лесу, нашла неизвестное животное, которое просило о помощи
Девушка, гуляя в лесу, нашла неизвестное животное, которое просило о
Паулина Андреева в эффектном образе появилась на премии «Золотой Орел»
Паулина Андреева в эффектном образе появилась на премии «Золотой Орел»
Анна Семенович в шоке от предложения Бориса Корчевникова
Анна Семенович в шоке от предложения Бориса Корчевникова
Лариса Долина снялась лысой в провокационной фотосессии
Лариса Долина снялась лысой в провокационной фотосессии
Александр Песков решил, что Моргенштерн должен оплатить ремонт Марины Хлебниковой
Александр Песков решил, что Моргенштерн должен оплатить ремонт Марины
Для Xbox Series X выпускают пылевые фильтры, которые лучше не покупать
Для Xbox Series X выпускают пылевые фильтры, которые лучше не покупать
Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта
Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Топ на сегодня

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии
Ольга Кабо рассказала о романе с Николаем Караченцовым
Ольга Кабо рассказала о романе с Николаем Караченцовым
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером

Еще по теме

Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а когда открыл — понял, что сказочно богат
В Ирландии нашли торпеду с кокаином
Житель Тюменской области зарубил старика и спрятал его тело в сундук
Пролежавший полтора года на дне озера iPhone оказался полностью рабочим