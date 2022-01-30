Наглядно: насколько крупной является покупка Activision для Xbox





Покупка Activision Blizzard почти за $70 млрд со стороны Microsoft станет самой дорогой в технологическом сегменте, если она будет завершена успешно. Далеко не все игроки понимают, насколько крупной является эта покупка, и почему компания стоит так дорого (на эти деньги можно было 10 раз купить Ubisoft). Один из пользователей Twitter решил показать масштабы покупки, представив наглядную инфографику.

Ниже можно видеть инфографику, которая показывает, насколько крупной станет покупка Activision Blizzard для Xbox. Количество сотрудников в игровом сегменте Microsoft после завершения сделки вырастит более чем в 2 раза. Сегменты на инфографике — количество сотрудников в компании.

Impressive infographic to show how big Microsoft's purchase of Activision actually is. The sizes of the segments represent number of employees. pic.twitter.com/Kn7ew6gKnp — Unregulated Mathematics (@ClipperChip) January 28, 2022



Ранее мы уже писали, что Microsoft имеет 23 игровые студии (Xbox Game Studios + Bethesda), в которых суммарно трудится около 6000 сотрудников. Количество студий после покупки Activision Blizzard увеличится до 32, но при этом к Microsoft присоединится еще почти 10 тысяч сотрудников, которые работают в игровом направлении.