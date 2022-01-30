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Новый тизер сериала Halo, полноценный трейлер уже сегодня

Новый тизер сериала Halo, полноценный трейлер уже сегодня


Уже сегодня, в воскресенье, должны представить первый полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+. Игроки ожидают, что вместе с трейлером могут анонсировать и дату выхода сериала, съемки которого завершились еще прошлым летом.

Пока же Paramount+ тизерит новый сериал, и в их Twitter-аккаунте появилось новое небольшое видео, которое можно посмотреть ниже. В тизере демонстрируются некоторые кадры, которые ждут игроков в сериале. В том числе, в нем можно видеть Мастера Чифа.


Отметим, что Кортану в сериале Halo будет озвучивать Джен Тейлор, которая озвучивала Кортану и в игре. Сам же сериал расскажет уникальную историю, которая не была представлена в играх серии.

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По материалам: newxboxone

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