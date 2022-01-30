Новый тизер сериала Halo, полноценный трейлер уже сегодня





Уже сегодня, в воскресенье, должны представить первый полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+. Игроки ожидают, что вместе с трейлером могут анонсировать и дату выхода сериала, съемки которого завершились еще прошлым летом.

Пока же Paramount+ тизерит новый сериал, и в их Twitter-аккаунте появилось новое небольшое видео, которое можно посмотреть ниже. В тизере демонстрируются некоторые кадры, которые ждут игроков в сериале. В том числе, в нем можно видеть Мастера Чифа.

Spartans, we’ll see you during halftime at the AFC Championship Game tomorrow on @CBS and @ParamountPlus. #HaloTheSeries pic.twitter.com/1FhcOcdgc1 — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) January 29, 2022



Отметим, что Кортану в сериале Halo будет озвучивать Джен Тейлор, которая озвучивала Кортану и в игре. Сам же сериал расскажет уникальную историю, которая не была представлена в играх серии.