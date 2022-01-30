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Новый трейлер Atomic Heart появится в начале февраля, он будет содержать анонс

Новый трейлер Atomic Heart появится в начале февраля, он будет содержать анонс


Летом прошлого года стало известно, что игра Atomic Heart будет добавлена в подписку Game Pass на релизе. На данный момент у проекта нет точной даты выхода, но нацелены разработчики на 2022 год. Представители команды Xbox отмечали игру Atomic Heart в списке самых ожидаемых на этот год.

Разработчики Atomic Heart давно не делились информацией о состоянии проекта, хотя некоторые скриншоты из него время от времени появляются. Однако в Discord на днях создатели игры обещали, что трейлер Atomic Heart вот-вот выйдет. Похоже, что-то пошло не по плану, и дату релиза трейлера перенесли на начало февраля. В сообщении разработчиков говорится, что «этот важный для нас трейлер-анонс выйдет в ближайшее время». Они говорят, что прямо сейчас работают «над финальными деталями нового трейлера который выйдет в начале февраля».

Интересно, что новое видео по игре обозначается как трейлер-анонс. Можно ожидать, что уже в начале февраля будет объявлена дата релиза Atomic Heart.

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По материалам: newxboxone

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