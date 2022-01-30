Новый «выживач» от Blizzard будет игрой от первого лица





Поклонники Activision Blizzard буквально по крупицам собирают информацию о новом «выживаче» студии, который был анонсирован ранее на этой неделе. Мы уже ранее приводили подборку информации о проекте, согласно которой игра разрабатывается с июля 2017 года и над ней работают многие ведущие специалисты Blizzard.

Стала известна еще одна деталь, снова из профиля одного из разработчиков игры. Камилла Сэнфорд из Blizzard (отвечает за концепты и 3D персонажей) написала в Twitter, что новый «выживач» — это игра от первого лица (отметим, что это не исключает возможность переключения камеры в другие режимы):

Работать в совершенно новой вселенной, над игрой на выживание от первого лица, которая наверняка станет вершиной жанра, — это буквально сбывшаяся мечта!

To be working in a whole new universe, on a first person survival game that is certain to be top of the genre is a literal dream come true! #Blizzard #GameDev — Camille Sanford (@CSanford) January 25, 2022



Отметим, что у игры все еще нет названия, но много ведущих разработчиков Blizzard отмечают, что крайне взволнованы новым проектом по совершенно новой вселенной. Возможно, полноценный анонс игры состоится уже в этом году, учитывая, что проект находится на неплохой стадии — Майк Ибарра, руководитель Blizzard, уже активно играет в него, согласно его словам.