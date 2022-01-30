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Новый «выживач» от Blizzard будет игрой от первого лица

Новый «выживач» от Blizzard будет игрой от первого лица


Поклонники Activision Blizzard буквально по крупицам собирают информацию о новом «выживаче» студии, который был анонсирован ранее на этой неделе. Мы уже ранее приводили подборку информации о проекте, согласно которой игра разрабатывается с июля 2017 года и над ней работают многие ведущие специалисты Blizzard.

Стала известна еще одна деталь, снова из профиля одного из разработчиков игры. Камилла Сэнфорд из Blizzard (отвечает за концепты и 3D персонажей) написала в Twitter, что новый «выживач» — это игра от первого лица (отметим, что это не исключает возможность переключения камеры в другие режимы):

Работать в совершенно новой вселенной, над игрой на выживание от первого лица, которая наверняка станет вершиной жанра, — это буквально сбывшаяся мечта!


Отметим, что у игры все еще нет названия, но много ведущих разработчиков Blizzard отмечают, что крайне взволнованы новым проектом по совершенно новой вселенной. Возможно, полноценный анонс игры состоится уже в этом году, учитывая, что проект находится на неплохой стадии — Майк Ибарра, руководитель Blizzard, уже активно играет в него, согласно его словам.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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