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Обзор новостей по Game Pass за 22-29 января: новинки, что добавят и прочее

Обзор новостей по Game Pass за 22-29 января: новинки, что добавят и прочее


Завершается январь, и на этой неделе, с 22 по 29 января, было не так много новостей по подписке Game Pass. Но следующая неделя обещает быть более интересной в этом плане — в начале месяца объявят о новых играх в Game Pass в начале февраля, а вместе с тем расскажут, что намерены удалить в середине следующего месяца из подписки.

Пока же подведем итоги последней недели января, связанные с подпиской Game Pass.

Новые игры в Game Pass

Только одну игру за неделю добавили в подписку Game Pass — это Taiko no Tatsujin: The Drum Master. Игра стала доступна в подписке сразу после релиза. Проект не имеет русской локализации, но она там особо и не нужна.

Новые анонсы для Game Pass

С 22 по 29 января анонсировали, что следующие игры будут добавлены в подписку Game Pass:



Dreamscaper — 3 февраля (в день релиза на Xbox)



Crusader Kings 3 — 29 марта (в день релиза на Xbox Series X | S)



Besiege — 10 мая (в день релиза на Xbox, в рамках Game Preview)



Two Point Campus — 17 мая (в день релиза на Xbox и PC)

Отметим, что на этой неделе появились слухи о дате релиза игры Shredders, которая сразу после выхода должна появиться в Game Pass. Предполагается, что она выйдет 17 марта 2022 года.

Бонусы для Game Pass Ultimate

Один новый перк на этой неделе стал доступен подписчикам Game Pass Ultimate — это набор для игры SMITE к 9 сезону.

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ТОП-5 новинок Game Pass в январе, которые точно стоит попробовать

Не забудьте, что в начале следующей недели, уже 31 января, подписку Game Pass покинут 4 игры.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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