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Олег Газманов показал шикарную физическую форму, станцевав у бассейна

Олег Газманов показал шикарную физическую форму, станцевав у бассейна
70-летний музыкант Олег Газманов поделился видео с Мальдив, на котором он  танцует у бассейна. Артист отрастил бороду и стал похож на «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки. Едва спустившись с гор Кавказского хребта, 70-летний Олег Газманов отправился туда, где много солнца и соленой воды. Артист практически каждый год улетает в отпуск на Мальдивы со своей женой Мариной. Пара признается, этот курорт для них – место силы. После отдыха на островах они чувствуют себя энергичными, готовыми к новым свершениям. В райском уголке Олег Газманов отрастил себе бороду. И, хотя на артиста обрушился хейт по этому поводу, он не стал прощаться с ней, по крайней мере до конца своего отпуска.
Олег Газманов Сейчас время отдыха певца и его супруги подошло к концу и в качестве прощального привета жарким странам, Газманов устроил танцы в пляжных шортах у бассейна в стиле «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки. А седая борода только усиливала между ними сходство. При этом наша звезда добавила в свои телодвижения изюминку – долю иронии. «Вот и кончился отпуск! Итоги- набрался сил, загорел, наплавался, отрастил бороду, соскучился по дому, детям, собакам, снегу и работе», - написал Газманов. Коллеги и поклонники восхитились физической формой и оптимизмом музыканта, но посоветовали избавиться от бороды.  Так как она совершенно не гармонирует с накачанным телом исполнителя и его зажигательным оптимизмом, с которым он отплясывает на кромке бассейна, а затем с размаха плюхается в воду. «Красавчик! Но борода вам не нужна! Она старит! А вы такой живчик!👏😍🔥», «Как будто Дед Мороз на отдыхе после новогодней работы», «Танцующий миллионер.😂👏👏👏в хорошей форме.🔥», «Борода очень старит. А так отдых это хорошо», «Джанлука Вакки отдыхает !😂Вы молодец 👏», «На танцующего миллионера похож сейчас. С бородкой», «Борода лишняя😊 а в остальном всё замечательно🔥», оценили видео пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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