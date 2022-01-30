Паулина Андреева в эффектном образе появилась на премии «Золотой Орел»

33-летняя актриса Паулина Андреева посетила церемонию вручения премий «Золотой орел» через 10 месяцев после родов. Артистке вручили приз за сериал «Вертинский». Вчера традиционно в стенах «Мосфильма» состоялась одна из главных церемоний вручения наград в области кинематографа — премия «Золотой орел». В этом году у премии юбилей — 20 лет. Мероприятие прошло с соблюдением антиковидных мер: звёздам только на красной дорожке разрешили снять маски. Премия прошло при поддержке ювелирной компании Mercury. Мероприятие посетили и Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой. Режиссер появился в элегантном костюме, Паулина также предпочла классический стиль. Она подчеркнула стройную фигуру темным облегающим платьем в пол с высоким разрезом до бедра. Актриса дополнила образ бриллиантами Mercury. Паулина родила сына 10 месяцев назад и быстро вернулась в прежнюю форму. Сейчас Андреева такая же стройная, как и до беременности.Паулина Андреева и Федор Бондарчук Паулина вышла на сцену, чтобы получить награду в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» за проект «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой, в котором сыграла роль актрисы Веры Холодной.Паулина Андреева «Это счастливый повод, и для меня большая честь выйти на эту сцену от лица потрясающего режиссера, сценариста, моего друга и учителя Авдотьи Смирновой. Она будет счастлива», — сказала Паулина.