Поможет ли клонирование победить коронавирус?

Ученые-генетики научились «программировать» человека от болезней и выращивать для него органы

14:00 Автор: Дмитрий Литвинов

Временный запрет на клонирование человека в России ввели двадцать лет назад и несколько раз продлевали. Эксперименты по генетическому преобразованию живых организмов между тем продолжаются по всему миру и в нашей стране тоже. Вместе с экспертами «Парламентская газета» выясняла, какие возможности даёт клонирование и каким может быть следующий шаг.

Свиное сердце ещё бьётся

В начале января мир облетела новость: человеку впервые пересадили сердце от генетически модифицированной свиньи и организм его не отверг. 57-летний американец Дэвид Беннет находится под наблюдением специалистов и чувствует себя хорошо. Если эксперимент окажется удачным, то врачи приблизятся к решению проблемы иммунного отторжения органов животных человеком. Это станет очередным этапом на пути развития трансплантологии и генетики, которая в числе прочего занимается и вопросами клонирования, то есть создания идентичных организмов путем бесполого размножения.

Пересадку донорских органов проводят по всему миру. В 2020 году в России, по данным «Вестника трансплантологии и искусственных органов», в очереди на донорское сердце стояли 708 человек. Увы, 53 из них умерли, но 251 человек получил орган, а остальные продолжают ждать. В США около 110 тысяч человек ожидает трансплантации органов и более шести тысяч пациентов ежегодно умирает, не дождавшись операции.

Ксенотрансплантация, то есть пересадка органов животного человеку, потенциально способна решить эту проблему, но учёные уже смотрят дальше — они надеются, что технологии позволят уже в скором будущем создавать человеческие органы путем клонирования.

Клонирование многоклеточных организмов уже не фантастика. Ученые давно знали, что информация, которая передается из организма в организм, связана генами, а позднее научились переносить клеточное ядро из одной клетки в другую, рассказала нашему изданию заведующая лабораторией нейрогенетики и генетики развития Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Галина Павлова. Так, британский ученый Джон Гердон клонировал лягушек еще в 1958 году, за что позднее получил Нобелевскую премию. Но настоящий переворот случился в конце XX века.



Четверть века назад произошел самый известный генетический эксперимент в истории — на свет появилось первое клонированное млекопитающее, овечка Долли. Она прожила всего шесть лет, хотя в природе эти животные живут вдвое дольше. С тех пор многие мечтают, что новые технологии помогут им вернуть умерших родственников, избавят от болезней, а самые смелые предполагают, что клонировать удастся величайших гениев разных эпох.

«Долли стала началом новой истории клонирования, поскольку это первое теплокровное существо, которое удалось получить таким образом, и пока самое близкое к нам, — пояснила Галина Павлова. — Дальнейшие эксперименты, конечно, проводились и проводятся, после этого клонировали ряд живых организмов, но далеко не всегда это были успешные попытки».

После Долли

С конца 90-х годов прошлого века ученые успешно клонировали множество различных млекопитающих — собаку, кошку, козу, свинью, корову, мышь. И даже задумались над воскрешением вымерших видов животных, например мамонтов.

Опробовав технологии на зверях, специалисты задумались: какую пользу этот метод может принести людям? Если положительные результаты терапевтического клонирования, позволяющего получать стволовые клетки и с их помощью лечить тяжёлые заболевания, очевидны, то возможные последствия репродуктивного клонирования пока остаются неясными.

Клонирование человека ведёт к ряду теоретических и технических вопросов, на которые у человечества нет ответов, считает сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.



«Самым принципиальным ограничением для создания копий людей является невозможность повторения сознания, а это значит, что речь не может идти о полной идентичности личностей, — сказал он «Парламентской газете». — Опасения вызывает и большой процент неудач при клонировании, которые могут привести к неполноценности клонированных людей».

И хотя прогресс не остановить и рано или поздно человечество начнет воспроизводить само себя с помощью генетических технологий, говорит Владимир Круглый, нужно помнить об опасности для будущего поколения клонированных людей, ведь последствия генетических изменений в долгосрочной перспективе не изучены. Есть и социальные проблемы, которые до сих пор не имели прецедентов, - вопросы отцовства, материнства, наследования, брака и другие.

Против клонирования людей выступают многие религии, в том числе мировые — христианство, ислам, буддизм. Их адепты ссылаются на то, что искусственное создание жизни противоречит божественным законам.

Любой научный процесс, будучи запущенным, уже не может остановиться, отметил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Алексей Куринный. Он не сомневается, что этический, религиозный и законодательный запреты клонировать человека рано или поздно будут преодолены, но назвать сроки затруднился.

Такой запрет на международном уровне действует больше двадцати лет. Еще 12 января 1998 года в Париже девятнадцать стран подписали протокол об этом. России среди них не было, но 20 мая 2002 года она ввела федеральным законом №54-ФЗ запрет на клонирование человека, который продолжает действовать и сегодня. Он неоднократно продлевался. На сегодня законодательный запрет таких действий ввело около семидесяти стран мира.

«Временность запрета говорит сама за себя, — констатировал Алексей Куринный. — Ближайшие перспективы этого метода — развитие трансплантологии, то есть создание отдельных органов, в этой области наша страна пока не в передовиках. Но технологии параллельно развиваются в разных странах, и как только придёт время, учёные докажут эффективность своих методов, законодатели обязательно подключатся и примут все необходимые решения».

Как создать улучшенную копию

В 2018 году в России приняли закон о биомедицинских клеточных продуктах, который регулирует использование клеточных технологий. К этой категории документ относит продукты, содержащие выращенные живые клетки человека. Они применяются в различных исследованиях и в медицине.

«Появилась возможность создавать и использовать костную, хрящевую и другие ткани для лечения пациента», — объяснил Владимир Круглый. Клеточные продукты могут использовать в регенеративной медицине — для ускорения заживления ран и восстановления тканей после операции.

Закон утверждает, что донорство биологического материала основано на принципах добровольности и безвозмездности. Запрещены купля-продажа биоматериалов и такие одиозные подходы, как искусственное создание эмбриона человека, прерывание или нарушение процесса развития эмбриона или плода человека для производства биомедицинских клеточных продуктов.

Этические вопросы задают себе и ученые, но есть среди них и такие, кто рвется к исследованиям, не представляя, нужны они или нет, отметила Галина Павлова. По ее словам, с момента клонирования Долли по научным меркам прошло не так много времени, чтобы специалисты смогли сделать все необходимые выводы. «Следующим шагом может стать попытка воссоздания вымерших животных, — считает ученый. — А чтобы говорить о клонировании человека, нам нужно ответить на вопрос, зачем это нужно».



В научно-фантастических фильмах к клонированию прибегают, чтобы создать сверхлюдей — физически сильных и крепких, невосприимчивых к боли и болезням. Возможности точечного редактирования генов есть и сегодня, рассказала Павлова. Можно «запрограммировать» будущему человеку, который рождается естественным путем, то есть от матери и отца, пусть даже и методом искусственного оплодотворения, определенный цвет глаз или избавить его от наследственных болезней. Но не от всех. Например, рассеянный склероз таким образом можно победить, а болезнь Альцгеймера, хоть она и неплохо изучена, нет, поскольку изменения всегда происходят в разных генах. То же и с онкологическими заболеваниями — механизм их возникновения настолько сложен, что пока генетика здесь бессильна. Не получится и «запрограммировать» невосприимчивость человека к коронавирусам, добавила профессор РАН. Впрочем, возможно, только пока.

Была ли Ева?

О возвращении гениальных персон былых времен мечтать, пожалуй, тоже не стоит, предупредила Галина Павлова. Создать точную копию того или иного персонажа, возможно, когда-либо получится, но он не будет наделен теми же способностями. «Личность формирует развитие, воспитание, среда, особое сочетание качеств, а не только гены», — объяснила Павлова.

Основная задача клонирования сейчас — дальнейшее познание его возможностей и последствий, считает ученый. Работы по клонированию животных, по ее словам, только развиваются. У большинства полученных таким образом особей еще на стадии плода наблюдаются различные патологии, в конечном итоге приводящие к их гибели. Эксперименты, которые проводились в разных странах, показали, что клоны, как правило, быстро стареют и получаются более агрессивными, чем их прототипы.

Почему запретили клонирование человека

В 2000 году в нескольких странах объявили о начале исследований по клонированию людей. Как писали «РИА новости», в конце 2002 года некая канадская организация Clonaid, имеющая статус компании на Багамских островах, заявила, что ей удалось произвести на свет первого клона человека, девочку по имени Ева. Однако никаких доказательств предоставлено не было, ребенка никто не видел, а родители якобы пожелали сохранить анонимность и не подвергать «Еву» тестам.

В 2018 году исследователи, представляющие Китайскую академию наук, заявили, что им впервые удалось успешно клонировать макаку, создав две особи, генетически идентичные клонируемому животному. Специалисты использовали технологию, почти не отличающуюся от той, при помощи которой ранее клонировали овечку Долли. Они заключили, что успешный эксперимент с приматами можно считать доказательством применимости метода и для клонирования человека. Единственным препятствием для этого, по мнению учёных из Китая, остаются этические вопросы. Впрочем, специалисты заверили, что клонировать людей в их планы в любом случае не входит.

#наука

Ещё материалы: Владимир Круглый, Алексей Куринный