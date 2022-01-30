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Представлен новый геймплейный трейлер WWE 2K22

Представлен новый геймплейный трейлер WWE 2K22


Издательство 2K объявило несколько дней назад, что релиз игры WWE 2K22 состоится уже скоро — 11 марта 2022 года. До релиза в сети будет появляться все больше контента по игре, разработчики намерены рассказать игрокам о массе изменений, в сравнении с WWE 2K20.

Ниже можно видеть новый геймплейный трейлер WWE 2K22, который выпустили разработчики. В нем можно видеть хорошо знакомых бойцов, некоторые приемы, которые будут в игре, и уровень графики.


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Напомним, что WWE 2K20 провалилась из-за огромного количества проблем, в том числе технического плана, после релиза. Разработчики отказались от идеи выпуска WWE 2K21, чтобы уделить больше времени разработке WWE 2K22. Игра выходит уже скоро, и поклонникам реслинга обещают переработанный движок, новый уровень графики и геймплея.

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По материалам: newxboxone

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