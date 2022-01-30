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Производство и продажа конвейерных роликов

Перемещение грузов ленточным транспортером производится посредством полотна, за движение которого отвечает система барабанов и роликоопор. установлены вращающиеся элементы. Они облегчают передвижение ленты и снижают нагрузку на основные механизмы линии. Современное производство конвейерных роликов позволяет выпускать прочные детали, не требующие дополнительной смазки на протяжении всего срока службы. Цена конвейерных роликов указана на сайте.

Характеристики изделий

С появлением промышленных конвейеров производительность труда резко повысилась, а с внедрением электропривода транспортеры стали неотъемлемой частью не только на производстве, но и в торговле, и в сфере услуг.

Ролики, устанавливаемые на роликоопорах, выполняют несколько функций:

  1. Задают направление движения полотна.
  2. Исключают провисание дорожки.
  3. Препятствуют боковому сходу.
  4. Снижают износ транспортерной ленты.
  5. Поддерживают натяжение полотна.
  6. Облегчают движение дорожки.
  7. Повышают эффективность работы линии.
  8. Снимают часть нагрузку с валов.
  9. Обеспечивают плавность и бесшумность движения дорожки.

Ролики являются обязательной составляющей как ленточных, так и роликовых конвейерных линий, предназначенных для перемещения штучной продукции с ребристой поверхностью.

Диаметр и длина роликов определяется характеристиками транспортера и сферой эксплуатации оборудования. Основа изделия — труба, изготовленная из высокопрочной стали, с обеих сторон оснащенная торцевыми ступицами с уплотняющими элементами, сплошной осью и подшипниками. Внешнее покрытие изготавливают из нанополимеров, устойчивых к деформации и истиранию.

Одно из требований к вращающимся деталям — небольшой вес, что позволяет сохранить ресурс подшипниковых узлов и уменьшить расход энергии электромотора, приводящего линию в движение. Помимо этого, важна устойчивость к нагрузкам и влажности.

Корпус роликов надежно герметизируется уплотнителями, гарантирует защиту подшипников от пыли и влаги. Использование инновационных материалов позволяет устанавливать комплектующие на линиях, работающих при низких и высоких температурах.

Конструкция транспортерных роликовых деталей может как разборной, так и неразборной. Неразборные ролики более востребованы, так как не требуют дополнительного сервиса на протяжении всего периода службы. Эксплуатационный срок изделий составляет несколько тысяч рабочих часов. Прежде чем купить ролики конвейерные, обязательно учитывается грузоподъемность конвейера.


# Бизнес

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