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Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта

Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта


В сентябре этого года Microsoft объявила, что игра Scarlet Nexus будет добавлена в подписку Game Pass. Проект стал доступен по подписке 30 сентября, и в него все еще можно играть по Game Pass на Xbox и PC. Релиз игры состоялся в июне 2021 года, и с момента релиза до момента выхода игры в подписке прошло всего 3 месяца.

Продюсер игры Кейта Иидзука в рамках интервью порталу inverse рассказал, каким образом подписка Game Pass повлияла на Scarlet Nexus. По его словам, игра дала возможность большему количеству игроков опробовать проект, из-за чего улучшилась ее узнаваемость:

Это определенно дало Scarlet Nexus известность и популярность. Это также в значительной степени способствовало популярности и продажам загружаемого контента.

На данный момент создатели проекта не делятся планами по созданию из игры Scarlet Nexus целой серии, хотя и не отрицают вариант выхода продолжения. Разработчики намерены сосредоточиться в ближайшее время на доработке проекта с точки зрения доступности для игроков, некоторые шаги в этом направлении уже были ими предприняты в прошлом году после запуска проекта.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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