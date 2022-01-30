Стейблкоины в сфере регулирования банка

Вадим Карасев

Банк Англии снова предупреждает о быстром росте криптоактивов и заявил, что это может создать несколько рисков для финансовой стабильности финансовой системы Великобритании, добавив, что прямые риски все еще «ограничены».

«Возможно, сегодня это не риск для финансовой стабильности, но у него есть все предпосылки для того, чтобы им стать», — заявил управляющий Банка Англии Эндрю Бейли после заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии (FPC).

Комитет по финансовой политике центрального банка опубликовал в понедельник отчет, в котором говорится, что криптовалюта становится все более взаимосвязанной с более широкой финансовой системой; как таковые, для управления рисками требуются более эффективные нормативно-правовые базы. Немногие из бирж вводят хотя бы небольшие правовые акты для пользователей, чтобы независимые трейдеры и брокеры могли защищать свои активы, например Mediatrade.

В своем декабрьском отчете о финансовой стабильности Комитет попросил финансовые учреждения проявлять «осторожный и осмотрительный подход» к внедрению криптовалюты до тех пор, пока не будет введен режим регулирования.

В настоящее время ни один крупный британский банк не сообщил о прямом контакте с криптовалютой, но некоторые из них начинают предлагать услуги по торговле криптодеривативами и таможенные услуги, отмечается в отчете.

В нем упоминается, что рыночная капитализация криптоактивов выросла в десять раз с начала 2020 года и теперь составляет около 1% мировых финансовых активов.

Но Банк Англии заявил, что 95% крипторынка состоит из «необеспеченной» криптовалюты без базовых активов.

«Такие криптоактивы не имеют внутренней стоимости, уязвимы для серьезных ценовых коррекций, поэтому инвесторы могут потерять все свои инвестиции», — говорится в сообщении.

Хотя криптовалюты составляют лишь небольшую часть портфелей институциональных инвесторов, у них есть потенциал для быстрого роста. Затем значительное падение их оценок может привести к тому, что эти инвесторы продадут другие финансовые активы, что может привести к потрясениям через финансовую систему, предупреждает отчет, добавляя, что использование кредитного плеча усиливает любые вторичные эффекты.

По оценкам, 2,3 миллиона взрослых в Великобритании владеют криптовалютой, но на ее долю приходится лишь 0,1% чистого финансового состояния домохозяйств.

Банк Англии признает преимущества с точки зрения снижения трений и неэффективности финансовых услуг, но сказал, что они могут быть реализованы только в том случае, если они будут осуществляться безопасно в сочетании с эффективными рамками государственной политики.

В отчете также говорится, что он приветствует предложение Министерства финансов Великобритании по регулированию «стабильных монет», которое хочет включить их в сферу регулирования банка.

«Для разработки нормативных стандартов требуется время», — сказал заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф на пресс-конференции. «Нам нужно убедиться, что у нас есть регулирование, прежде чем это станет проблемой».

На прошлой неделе Управление финансового надзора (FCA) заявило, что инвестиции в криптоактивы не должны быть защищены британской схемой компенсации финансовых услуг.



