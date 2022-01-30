Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тариф «Платон» будет повышен

Тариф «Платон» будет повышен

Тема: Постановления правительства


05:07  Автор: Ольга Шульга



Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов «Платон» будет увеличен. Впредь грузовики массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам должны будут платить не 2,34 рубля за километр, как прежде, а 2,54 рубля. Такое Постановление Правительства вступает в силу 1 февраля.

Размер платы рассчитывают ежегодно с учётом данных по инфляции за предыдущий год. Полученные средства идут на ремонт автодорог федерального значения. В системе «Платон» уже зарегистрировано более 1,5 миллиона грузовиков массой более 12 тонн.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги взимаются с перевозчиков в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

Оплата проезда осуществляется двумя способами — с помощью маршрутной карты или бортового устройства. Расчёт производится в зависимости от фактического пробега транспортного средства.

Законы, вступающие в силу в феврале


На основании действующего законодательства, от выплат по системе »Платон» освобождены следующие виды автотранспорта:

- большегрузный автотранспорт, предназначенный исключительно для пассажирских перевозок;

- весь служебный спецтранспорт, оборудованный специальной аэрографией и проблесковыми маячками (пожарные машины, транспорт аварийно-спасательных служб, медицинской помощи, военной автоинспекции, полиции);

- вся военная автотехника;

- весь легковой автотранспорт до 3,5 тонны;

- грузовые машины с разрешённой максимальной массой от 3,5 до 12 тонн.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#авто #транспорт #налоги


653
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Для Xbox Series X выпускают пылевые фильтры, которые лучше не покупать
Для Xbox Series X выпускают пылевые фильтры, которые лучше не покупать
Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта
Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Лиза и Гарри Галкины высмеяли папу-блогера
Лиза и Гарри Галкины высмеяли папу-блогера
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision
В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision
Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети
Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Даня Милохин откровенно рассказал о своей бывшей
Даня Милохин откровенно рассказал о своей бывшей
Лунный день сегодня 30 января 2022 года
Лунный день сегодня 30 января 2022 года
Мужчина смог найти своих настоящих родителей спустя 37 лет по самодельной карте своих воспоминаний
Мужчина смог найти своих настоящих родителей спустя 37 лет по

Топ на сегодня

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии
Дмитрий Нагиев запечатлелся с обнаженным торсом
Дмитрий Нагиев запечатлелся с обнаженным торсом
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?

Еще по теме

Порядок выплаты по системе «Платон» изменится
Кабмин на год отсрочил начало индексации «Платона»
Тариф «Платона» в 2017 году будет увеличен вдвое
Кабмин вводит для большегрузов новые правила возмещения вреда автодорогам