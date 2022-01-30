Тариф «Платон» будет повышен

Тема: Постановления правительства

05:07 Автор: Ольга Шульга

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов «Платон» будет увеличен. Впредь грузовики массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам должны будут платить не 2,34 рубля за километр, как прежде, а 2,54 рубля. Такое Постановление Правительства вступает в силу 1 февраля.

Размер платы рассчитывают ежегодно с учётом данных по инфляции за предыдущий год. Полученные средства идут на ремонт автодорог федерального значения. В системе «Платон» уже зарегистрировано более 1,5 миллиона грузовиков массой более 12 тонн.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги взимаются с перевозчиков в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

Оплата проезда осуществляется двумя способами — с помощью маршрутной карты или бортового устройства. Расчёт производится в зависимости от фактического пробега транспортного средства.

Законы, вступающие в силу в феврале

На основании действующего законодательства, от выплат по системе »Платон» освобождены следующие виды автотранспорта:

- большегрузный автотранспорт, предназначенный исключительно для пассажирских перевозок;

- весь служебный спецтранспорт, оборудованный специальной аэрографией и проблесковыми маячками (пожарные машины, транспорт аварийно-спасательных служб, медицинской помощи, военной автоинспекции, полиции);

- вся военная автотехника;

- весь легковой автотранспорт до 3,5 тонны;

- грузовые машины с разрешённой максимальной массой от 3,5 до 12 тонн.

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