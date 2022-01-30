Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Январь завершается, и в права вступает последний месяц зимы. Эта неделя будет знаковой для многих представителей Зодиакальных созвездий, и провести ее успешно помогут подсказки карт Таро.

Карты Таро славятся своей точностью, и им доверяют на протяжении веков. Знакам Зодиака стоит прислушаться к ценным советам Арканов, чтобы начать февраль с позитивного настоя и полной уверенностью в том, что дела будут развиваться по запланированному сценарию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать время, чтобы познакомиться с выпавшими раскладами, проанализировать карты и сопоставить их советы с происходящим в реальной жизни. Такая тактика обеспечит успех и не даст промахнуться в ответственный момент.

Овен





Аркан «Солнце» открывает неделю, указывая Овнам на удачное время для старта. По этой карте можно не сомневаться в том, что успех придет, заниматься запланированными делами и начинать новые проекты.

«Маг» в раскладе — карта находчивости. По ней Овны смогут в полной мере раскрыть свои таланты, чтобы совершить прорыв и привлечь в жизнь благополучные перемены. Аркан говорит о новых возможностях, отказываться от которых — преступление против себя.

По карте «Луна» Овнам важно доверять лишь фактам, не полагаясь на слухи, домыслы или сомнения. Карта указывает на время, когда сомнения могут завести в тупик, а значит, нужно принимать твердые решения, полагаясь на доводы разума.

Телец





Карта «Влюбленные» говорит о необходимости пересмотреть планы и сделать серьезный выбор. Он может касаться не только личной жизни, но и работы. Тельцам важно взвесить все, чтобы не ошибиться и не зайти в тупик.

«Луна» в раскладе — карта, указывающая на тайны, которые раскроются в скором времени. Тельцы должны быть готовы к неожиданным новостям, чтобы использовать полученную информацию себе во благо.

Аркан «Император» говорит о мудрости и умении верно распределять силы. По этой карте Тельцы смогут завоевать доверие окружения, возглавить работу и достичь новых успехов как в делах, так и во взаимоотношениях с окружением.

Близнецы





Аркан «Звезда» говорит о том, что Близнецы получат результаты приложенных усилий в скором будущем, поэтому сейчас им нельзя допускать ошибок. В конце пути награда будет соразмерна с проделанной работой.

«Дьявол» в раскладе — карта искушений и соблазнов, потакание которым заведут Близнецов в тупик. По этой карте важно оставаться честными и непредвзятыми, чтобы избежать неприятностей и проблем.

Аркан «Мир» говорит о завершении трудностей и долгожданной награде. В конце недели Близнецы смогут получить награду за свои труды, обрести счастье и гармонию с собой и внешним миром.

Рак





Аркан «Повешенный» описывает ситуацию, когда Раки будут вынуждены приостановить дела. По этой карте важно найти источник проблем и разрешить их, чтобы не останавливаться в развитии и не упускать новых возможностей.

По карте «Солнце» Ракам будут доступны все направления для развития, а значит, можно смело двигаться вперед и не опасаться того, что впереди ждут проблемы. Также по этой карте есть возможность насладиться триумфом и отметить очередную победу с близкими.

Аркан «Башня» сулит новые потрясения, если Раки не перестанут видеть мир через розовые очки. Карта призывает посмотреть правде в глаза и избавиться от всего, что доставляет боль, не пытаясь спрятаться от проблем в иллюзорном мире.

Лев





Карта «Императрица» говорит о том, что дела Львов постепенно идут в гору. На быстрые результаты рассчитывать не стоит, однако уверенность в себе и активная работа в конце концов принесут свои плоды.

По карте «Верховная жрица» большую роль в благополучии Львов будут играть незначительные события, увидеть которые поможет интуиция. Шестое чувство убережет от ошибок и даст возможность сделать верный выбор.

«Мир» в раскладе — карта достижения цели и получения награды за приложенные усилия. По этому Аркану Львы смогут найти свое место, насладиться триумфом и с легкостью преодолеть временные трудности.

Дева





Карта «Смерть» не сулит Девам проблем в том случае, если не бояться закрывать двери прошлого. Аркан говорит о необходимом обновлении, когда есть возможность начать новый этап жизни, оставив за спиной то, что уже не играет никакой роли в настоящем и будущем.

По карте «Умеренность» Девы смогут обрести счастье, если перестанут пытаться ускорить время. Аркан указывает на время, когда умеренность во всем не даст ошибиться и совершить действия, ведущие к новым проблемам.

В конце недели у Дев будет отличная возможность попрощаться со старыми привычками и устоями. Аркан «Башня» призывает начать новый этап, изменив мировоззрение и убрав с пути то, что мешает развитию и счастью.

Весы





Карта «Влюбленные» описывает ситуацию, когда Весам для принятия верного решения нужно прислушаться к своему сердцу. Выбирая путь, важно четко осознавать конечную цель, чтобы не становиться заложниками обстоятельств.

Аркан «Правосудие» предполагает ответственность, которая поможет Весам избежать неприятностей и неурядиц. Аркан говорит о том, что каждое слово и действие отразится на будущем, а значит, нужно соблюдать правила и не допускать промахов.

«Умеренность» в раскладе — карта, призывающая Весов сохранять хладнокровие и уверенность. По этому Аркану необходимо оставить спешку, чтобы не оступиться в шаге от долгожданного успеха.

Скорпион





По карте «Колесница» Скорпионы смогут испытать свои силы и достичь триумфа. Совет Аркана — не возлагать на себя непосильных обязательств и помнить о том, что желание должно быть сопоставимо с возможностями.

Карта «Умеренность» символизирует гармоничный период, который нельзя нарушать импульсивными действиями и поспешными выводами. Размеренность во всем не даст ошибиться.

Аркан «Иерофант» говорит о необходимости оставаться честными и расставить приоритеты. Такая тактика убережет от ошибок и не позволит потратить драгоценное время на дела, которые не способствуют привлечению успеха.

Стрелец





Аркан «Императрица» указывает Стрельцам на скорую развязку. Это значит, что дела будут завершены в срок и награда не заставит себя ждать. Также карта указывает на благополучные перемены в личной жизни и возможность найти общий язык с близкими.

По карте «Повешенный» Стрельцам нужно провести тщательный анализ, чтобы понять, что именно стало причиной приостановки дел. Разобравшись с источником неприятностей, получится изменить ход событий к лучшему.

По карте «Верховная жрица» Стрельцам важно не спешить с активными действиями и выждать момент. Внутренний голос поможет вовремя приступить к активным действиям, чтобы привлечь в жизнь процветание.

Козерог





По карте «Мир» в начале недели Козероги ощутят прилив сил и творческий подъем. Аркан указывает на скорую победу и возможность развивать свои таланты. Творческая работа может стать дополнительным источником дохода, а также перерасти в собственный бизнес.

Аркан «Сила» призывает Козерогов не бояться прилагать усилия для достижения необходимых результатов. Оптимизм и желание привлечь успех помогут быстро преодолеть временные барьеры на пути к своему счастью.

«Император» в раскладе — карта, указывающая Козерогам на необходимость оставаться верными своему слову. Мудрые и непредвзятые решения помогут завоевать доверие, а также быстро завершить проекты и получить достойную награду.

Водолей





По карте «Император» Водолеям предстоит взять бразды правления в свои руки, чтобы обрести успех. Совет карты — принимать решения, полагаясь не только на свой опыт, но и перенимая мудрость старшего поколения.

По карте «Маг» Водолеям стоит изменить подход к работе, чтобы успевать больше и увеличить доход. Карта призывает внедрять новшества и не бояться перемен, которые обязательно будут к лучшему, если держать происходящее под контролем.

Аркан «Сила» призывает Водолеев не бояться испытаний. Пройти их не составит труда, если настроиться на волну оптимизма и пользоваться полученными ранее навыками. Вера в успех и активность помогут достичь нужных результатов за короткий промежуток времени.

Рыбы





Аркан «Суд» — это призыв к активным действиям. Для Рыб эта карта открывает неделю, указывая на необходимость оставаться честными, чтобы не давать врагам и недоброжелателям повода навредить.

По карте «Маг» Рыбы смогут достичь новых успехов, если будут придерживаться выбранной тактики и никому не позволять навязывать свое мнение. Аркан говорит о новых возможностях, упускать которые нельзя.

По карте «Верховная жрица» важно доверять своей интуиции и не торопиться с действиями. Умение выжидать и анализировать происходящие события приведет к новым победам, и Рыбы откроют двери в счастливое будущее.