Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Январь завершается, и в права вступает последний месяц зимы. Эта неделя будет знаковой для многих представителей Зодиакальных созвездий, и провести ее успешно помогут подсказки карт Таро.


Карты Таро славятся своей точностью, и им доверяют на протяжении веков. Знакам Зодиака стоит прислушаться к ценным советам Арканов, чтобы начать февраль с позитивного настоя и полной уверенностью в том, что дела будут развиваться по запланированному сценарию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать время, чтобы познакомиться с выпавшими раскладами, проанализировать карты и сопоставить их советы с происходящим в реальной жизни. Такая тактика обеспечит успех и не даст промахнуться в ответственный момент.

Овен


Аркан «Солнце» открывает неделю, указывая Овнам на удачное время для старта. По этой карте можно не сомневаться в том, что успех придет, заниматься запланированными делами и начинать новые проекты.

«Маг» в раскладе — карта находчивости. По ней Овны смогут в полной мере раскрыть свои таланты, чтобы совершить прорыв и привлечь в жизнь благополучные перемены. Аркан говорит о новых возможностях, отказываться от которых — преступление против себя.


По карте «Луна» Овнам важно доверять лишь фактам, не полагаясь на слухи, домыслы или сомнения. Карта указывает на время, когда сомнения могут завести в тупик, а значит, нужно принимать твердые решения, полагаясь на доводы разума.

Телец


Карта «Влюбленные» говорит о необходимости пересмотреть планы и сделать серьезный выбор. Он может касаться не только личной жизни, но и работы. Тельцам важно взвесить все, чтобы не ошибиться и не зайти в тупик.

«Луна» в раскладе — карта, указывающая на тайны, которые раскроются в скором времени. Тельцы должны быть готовы к неожиданным новостям, чтобы использовать полученную информацию себе во благо.

Аркан «Император» говорит о мудрости и умении верно распределять силы. По этой карте Тельцы смогут завоевать доверие окружения, возглавить работу и достичь новых успехов как в делах, так и во взаимоотношениях с окружением.


Близнецы


Аркан «Звезда» говорит о том, что Близнецы получат результаты приложенных усилий в скором будущем, поэтому сейчас им нельзя допускать ошибок. В конце пути награда будет соразмерна с проделанной работой.

«Дьявол» в раскладе — карта искушений и соблазнов, потакание которым заведут Близнецов в тупик. По этой карте важно оставаться честными и непредвзятыми, чтобы избежать неприятностей и проблем.

Аркан «Мир» говорит о завершении трудностей и долгожданной награде. В конце недели Близнецы смогут получить награду за свои труды, обрести счастье и гармонию с собой и внешним миром.

Рак


Аркан «Повешенный» описывает ситуацию, когда Раки будут вынуждены приостановить дела. По этой карте важно найти источник проблем и разрешить их, чтобы не останавливаться в развитии и не упускать новых возможностей.

По карте «Солнце» Ракам будут доступны все направления для развития, а значит, можно смело двигаться вперед и не опасаться того, что впереди ждут проблемы. Также по этой карте есть возможность насладиться триумфом и отметить очередную победу с близкими.


Аркан «Башня» сулит новые потрясения, если Раки не перестанут видеть мир через розовые очки. Карта призывает посмотреть правде в глаза и избавиться от всего, что доставляет боль, не пытаясь спрятаться от проблем в иллюзорном мире.

Лев


Карта «Императрица» говорит о том, что дела Львов постепенно идут в гору. На быстрые результаты рассчитывать не стоит, однако уверенность в себе и активная работа в конце концов принесут свои плоды.

По карте «Верховная жрица» большую роль в благополучии Львов будут играть незначительные события, увидеть которые поможет интуиция. Шестое чувство убережет от ошибок и даст возможность сделать верный выбор.

«Мир» в раскладе — карта достижения цели и получения награды за приложенные усилия. По этому Аркану Львы смогут найти свое место, насладиться триумфом и с легкостью преодолеть временные трудности.

Дева


Карта «Смерть» не сулит Девам проблем в том случае, если не бояться закрывать двери прошлого. Аркан говорит о необходимом обновлении, когда есть возможность начать новый этап жизни, оставив за спиной то, что уже не играет никакой роли в настоящем и будущем.


По карте «Умеренность» Девы смогут обрести счастье, если перестанут пытаться ускорить время. Аркан указывает на время, когда умеренность во всем не даст ошибиться и совершить действия, ведущие к новым проблемам.

В конце недели у Дев будет отличная возможность попрощаться со старыми привычками и устоями. Аркан «Башня» призывает начать новый этап, изменив мировоззрение и убрав с пути то, что мешает развитию и счастью.

Весы


Карта «Влюбленные» описывает ситуацию, когда Весам для принятия верного решения нужно прислушаться к своему сердцу. Выбирая путь, важно четко осознавать конечную цель, чтобы не становиться заложниками обстоятельств.

Аркан «Правосудие» предполагает ответственность, которая поможет Весам избежать неприятностей и неурядиц. Аркан говорит о том, что каждое слово и действие отразится на будущем, а значит, нужно соблюдать правила и не допускать промахов.

«Умеренность» в раскладе — карта, призывающая Весов сохранять хладнокровие и уверенность. По этому Аркану необходимо оставить спешку, чтобы не оступиться в шаге от долгожданного успеха.

Скорпион



По карте «Колесница» Скорпионы смогут испытать свои силы и достичь триумфа. Совет Аркана — не возлагать на себя непосильных обязательств и помнить о том, что желание должно быть сопоставимо с возможностями.

Карта «Умеренность» символизирует гармоничный период, который нельзя нарушать импульсивными действиями и поспешными выводами. Размеренность во всем не даст ошибиться.

Аркан «Иерофант» говорит о необходимости оставаться честными и расставить приоритеты. Такая тактика убережет от ошибок и не позволит потратить драгоценное время на дела, которые не способствуют привлечению успеха.

Стрелец


Аркан «Императрица» указывает Стрельцам на скорую развязку. Это значит, что дела будут завершены в срок и награда не заставит себя ждать. Также карта указывает на благополучные перемены в личной жизни и возможность найти общий язык с близкими.

По карте «Повешенный» Стрельцам нужно провести тщательный анализ, чтобы понять, что именно стало причиной приостановки дел. Разобравшись с источником неприятностей, получится изменить ход событий к лучшему.

По карте «Верховная жрица» Стрельцам важно не спешить с активными действиями и выждать момент. Внутренний голос поможет вовремя приступить к активным действиям, чтобы привлечь в жизнь процветание.

Козерог


По карте «Мир» в начале недели Козероги ощутят прилив сил и творческий подъем. Аркан указывает на скорую победу и возможность развивать свои таланты. Творческая работа может стать дополнительным источником дохода, а также перерасти в собственный бизнес.

Аркан «Сила» призывает Козерогов не бояться прилагать усилия для достижения необходимых результатов. Оптимизм и желание привлечь успех помогут быстро преодолеть временные барьеры на пути к своему счастью.

«Император» в раскладе — карта, указывающая Козерогам на необходимость оставаться верными своему слову. Мудрые и непредвзятые решения помогут завоевать доверие, а также быстро завершить проекты и получить достойную награду.

Водолей


По карте «Император» Водолеям предстоит взять бразды правления в свои руки, чтобы обрести успех. Совет карты — принимать решения, полагаясь не только на свой опыт, но и перенимая мудрость старшего поколения.

По карте «Маг» Водолеям стоит изменить подход к работе, чтобы успевать больше и увеличить доход. Карта призывает внедрять новшества и не бояться перемен, которые обязательно будут к лучшему, если держать происходящее под контролем.

Аркан «Сила» призывает Водолеев не бояться испытаний. Пройти их не составит труда, если настроиться на волну оптимизма и пользоваться полученными ранее навыками. Вера в успех и активность помогут достичь нужных результатов за короткий промежуток времени.

Рыбы


Аркан «Суд» — это призыв к активным действиям. Для Рыб эта карта открывает неделю, указывая на необходимость оставаться честными, чтобы не давать врагам и недоброжелателям повода навредить.

По карте «Маг» Рыбы смогут достичь новых успехов, если будут придерживаться выбранной тактики и никому не позволять навязывать свое мнение. Аркан говорит о новых возможностях, упускать которые нельзя.

По карте «Верховная жрица» важно доверять своей интуиции и не торопиться с действиями. Умение выжидать и анализировать происходящие события приведет к новым победам, и Рыбы откроют двери в счастливое будущее.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Лиза и Гарри Галкины высмеяли папу-блогера
Лиза и Гарри Галкины высмеяли папу-блогера
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision
В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision
Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети
Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Даня Милохин откровенно рассказал о своей бывшей
Даня Милохин откровенно рассказал о своей бывшей
Лунный день сегодня 30 января 2022 года
Лунный день сегодня 30 января 2022 года
Мужчина смог найти своих настоящих родителей спустя 37 лет по самодельной карте своих воспоминаний
Мужчина смог найти своих настоящих родителей спустя 37 лет по
Обзор новостей по Game Pass за 22-29 января: новинки, что добавят и прочее
Обзор новостей по Game Pass за 22-29 января: новинки, что добавят и
Наглядно: насколько крупной является покупка Activision для Xbox
Наглядно: насколько крупной является покупка Activision для Xbox

Топ на сегодня

Три счастливых мужских имени в феврале 2022 года
Три счастливых мужских имени в феврале 2022 года
Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой
Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой
Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой
Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox

Еще по теме

Таро-прогноз на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года
Аркан Таро «Колесо Фортуны»: характеристика и значение
Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года