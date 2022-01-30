Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп обвинил Байдена в развязывании третьей мировой войны

Трамп обвинил Байдена в развязывании третьей мировой войны

Трамп обвинил Байдена в развязывании третьей мировой войны

10:17  Автор: Михаил Хорошилов



Слабость и некомпетентность Джозефа Байдена на посту президента США создает риск третьей мировой войны, считает его предшественник Дональд Трамп.

В субботу Трамп принял участие в митинге в Техасе, где сделал ряд громких заявлений.  

«Слабость и некомпетентность Байдена несет реальный риск начала третьей мировой войны. Лучше бы он защищал американскую границу в Техасе», — так 75-летний республиканец прокомментировал внешнюю политику нынешнего главы государства.

По его мнению, одной из причин кризиса вокруг Украины стала уверенность Старого света, что теперь можно всецело пользоваться поддержкой США, а самим европейцам больше не нужно «платить по счетам».

Володин рассказал, с чем связаны проблемы Украины


Кроме того, Трамп пообещал, что если выиграет выборы, то закончит карьеру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и изгонит из Белого дома «преступную семью» Байдена, а также помилует участников штурма Капитолия.



#США #Украина


149
# В мире / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 февраля + релизы в Game Pass
Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 февраля + релизы в
Игроки заметили повышение цен на Xbox и аксессуары в России
Игроки заметили повышение цен на Xbox и аксессуары в России
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мужчина нашел сундук в заброшенном доме, а когда открыл понял, что больше не будет работать
Мужчина нашел сундук в заброшенном доме, а когда открыл понял, что
Девушка, гуляя в лесу, нашла неизвестное животное, которое просило о помощи
Девушка, гуляя в лесу, нашла неизвестное животное, которое просило о
Паулина Андреева в эффектном образе появилась на премии «Золотой Орел»
Паулина Андреева в эффектном образе появилась на премии «Золотой Орел»
Анна Семенович в шоке от предложения Бориса Корчевникова
Анна Семенович в шоке от предложения Бориса Корчевникова
Лариса Долина снялась лысой в провокационной фотосессии
Лариса Долина снялась лысой в провокационной фотосессии
Александр Песков решил, что Моргенштерн должен оплатить ремонт Марины Хлебниковой
Александр Песков решил, что Моргенштерн должен оплатить ремонт Марины
Для Xbox Series X выпускают пылевые фильтры, которые лучше не покупать
Для Xbox Series X выпускают пылевые фильтры, которые лучше не покупать
Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта
Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Топ на сегодня

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии
Ольга Кабо рассказала о романе с Николаем Караченцовым
Ольга Кабо рассказала о романе с Николаем Караченцовым
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером

Еще по теме

«Мы на правильном пути»: Трамп оценил риск начала третьей мировой войны
«Мы на правильном пути», — Трамп о возможности начала третьей мировой войны
Трамп прокомментировал заявление сенатора о начале Третьей мировой войны
Трамп оценил возможность начала третьей мировой войны