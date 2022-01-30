Трамп обвинил Байдена в развязывании третьей мировой войны

10:17 Автор: Михаил Хорошилов

Слабость и некомпетентность Джозефа Байдена на посту президента США создает риск третьей мировой войны, считает его предшественник Дональд Трамп.

В субботу Трамп принял участие в митинге в Техасе, где сделал ряд громких заявлений.

«Слабость и некомпетентность Байдена несет реальный риск начала третьей мировой войны. Лучше бы он защищал американскую границу в Техасе», — так 75-летний республиканец прокомментировал внешнюю политику нынешнего главы государства.

По его мнению, одной из причин кризиса вокруг Украины стала уверенность Старого света, что теперь можно всецело пользоваться поддержкой США, а самим европейцам больше не нужно «платить по счетам».

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Кроме того, Трамп пообещал, что если выиграет выборы, то закончит карьеру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и изгонит из Белого дома «преступную семью» Байдена, а также помилует участников штурма Капитолия.

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