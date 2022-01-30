В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко

Вадим Карасев

Представители Bellator назвали возможного следующего соперника российского бойца Федора Емельяненко. По их мнению, им может стать американский боец смешанного стиля (MMA) Райан Бэйдер, сообщает ТАСС.

Американец уже победил члена команды Емельяненко Валентина Молдавского единогласным решением судей. В 2019 году Бэйдер одолел в бою самого Емельяненко и сейчас рассматривается вариант с матчем-реваншем между тяжеловесами. Однако в организации ждут поединка между ним и Чейком Конго, который должен пройти 6 мая.

"Да, есть такой вариант с реваншем. Но у нас на горизонте бой Бэйдер-Конго. Поэтому посмотрим, что будет", - отметил собеседник агентства.

Летом Емельяненко планирует провести последнюю схватку в карьере и вероятно, она состоится в России. Сейчас спортсмену 45 лет, в ММА на его счету 40 побед и шесть поражений, а также одна несостоявшаяся встреча. За плечами у 38-летнего Бэйдера 29 побед и восемь поражений.

Ранее Ruposters писал, что очевидцы сняли драку бойцов ММА прямо на улице в Москве.

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