Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision

В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision


Покупка Activision Blizzard со стороны Microsoft может заставить покупателя пересмотреть свои взгляды по выбору игровой консоли — так посчитали представители французской сети магазинов Cora. Как сообщает портал VGC, в сети французских магазинов начали размещать предупреждения, что Microsoft купила Activision Blizzard.

Ниже можно видеть, как это выглядит во французской сети магазинов Cora. Около полок с игровыми товарами висит предупреждение с текстом: «Уведомление для геймеров, Microsoft купила Activision! Тщательно выбирайте свою машину [платформу] (Call of Duty)».


Отметим, что на данный момент неизвестно, насколько данное явление массовое. Cora — это сеть из более 60 магазинов во Франции и еще 20 в Румынии, Бельгии и Люксембурге.

Интересно отметить, что само предупреждение напечатано на бумаге с логотипом магазина, при этом Call of Duty дописано от руки (вероятно, чтобы игрокам было понятнее, за что именно отвечает Activision). При этом, Microsoft уже отмечала, что не собирается (по крайней мере, в первое время) делать Call of Duty эксклюзивом Xbox.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Лиза и Гарри Галкины высмеяли папу-блогера
Лиза и Гарри Галкины высмеяли папу-блогера
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision
В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision
Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети
Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Даня Милохин откровенно рассказал о своей бывшей
Даня Милохин откровенно рассказал о своей бывшей
Лунный день сегодня 30 января 2022 года
Лунный день сегодня 30 января 2022 года
Мужчина смог найти своих настоящих родителей спустя 37 лет по самодельной карте своих воспоминаний
Мужчина смог найти своих настоящих родителей спустя 37 лет по
Обзор новостей по Game Pass за 22-29 января: новинки, что добавят и прочее
Обзор новостей по Game Pass за 22-29 января: новинки, что добавят и
Наглядно: насколько крупной является покупка Activision для Xbox
Наглядно: насколько крупной является покупка Activision для Xbox

Топ на сегодня

Три счастливых мужских имени в феврале 2022 года
Три счастливых мужских имени в феврале 2022 года
Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой
Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой
Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой
Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox

Еще по теме

Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard
В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard
Сделка Microsoft и Activision может сорваться, если Call of Duty будет эксклюзивом Xbox
Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard