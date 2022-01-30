В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision





Покупка Activision Blizzard со стороны Microsoft может заставить покупателя пересмотреть свои взгляды по выбору игровой консоли — так посчитали представители французской сети магазинов Cora. Как сообщает портал VGC, в сети французских магазинов начали размещать предупреждения, что Microsoft купила Activision Blizzard.

Ниже можно видеть, как это выглядит во французской сети магазинов Cora. Около полок с игровыми товарами висит предупреждение с текстом: «Уведомление для геймеров, Microsoft купила Activision! Тщательно выбирайте свою машину [платформу] (Call of Duty)».

Apparently some retail store across globe have started putting up Notice for customers of Call of Duty.



*Translation - Notice to gamers, Microsoft has bought Activision! Choose your machine carefully #XboxActivisionBlizzard pic.twitter.com/P0RPU37uWL — 🐉🎮HazzadorGamin, Dragon Of Dojima Gamin🎮🐉 (@HazzadorGamin) January 28, 2022



Отметим, что на данный момент неизвестно, насколько данное явление массовое. Cora — это сеть из более 60 магазинов во Франции и еще 20 в Румынии, Бельгии и Люксембурге.

Интересно отметить, что само предупреждение напечатано на бумаге с логотипом магазина, при этом Call of Duty дописано от руки (вероятно, чтобы игрокам было понятнее, за что именно отвечает Activision). При этом, Microsoft уже отмечала, что не собирается (по крайней мере, в первое время) делать Call of Duty эксклюзивом Xbox.