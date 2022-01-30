Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Совфеде обсудят создание в России реестра «токсичного контента»

В Совфеде обсудят создание в России реестра «токсичного контента»

В Совфеде обсудят создание в России реестра «токсичного контента»

19:21  Автор: Михаил Хорошилов



Идею создания реестра «токсичного контента» обсудят на ближайшем заседании комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Об этом сообщил сенатор и глава комиссии Алексей Пушков.

Ранее создать такой перечень предложил член Совета по правам человека Игорь Ашманов. Он считает, что в этот список нужно включать сайты с информацией, которая по закону не является запрещенной, но может оказать нежелательное влияние на молодежь. Среди примеров он привел насилие, отказ от рождения детей, «опасность» прививок и другие. Президент РФ Владимир Путин поручил изучить идею создания реестра своей администрации.

«Важная тема и важная инициатива. Будем обсуждать ее на ближайшем заседании Комиссии Совфеда по информационной политике. Эти так называемые «новые ценности» должны стать в нашем обществе "персонами нон-грата», — написал Пушков в своем Telegram-канале.


Читайте также:

• Горелкин допустил введение санкций к Facebook из-за блокировки страницы делегации России • Рукавишникова объяснила необходимость «приземления» IT-гигантов • За оскорбление по национальному признаку и унижение чести ветеранов предлагают запретить въезд в Россию



29
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Новый трейлер Atomic Heart появится в начале февраля, он будет содержать анонс
Новый трейлер Atomic Heart появится в начале февраля, он будет
Инсайдер: утечек со стороны Xbox много из-за огромного количества проектов
Инсайдер: утечек со стороны Xbox много из-за огромного количества
Олег Газманов показал шикарную физическую форму, станцевав у бассейна
Олег Газманов показал шикарную физическую форму, станцевав у бассейна
Татьяна Васильева рассказала о своих неудачных браках
Татьяна Васильева рассказала о своих неудачных браках
Алексей Чумаков рассказал о сложной дружбе с Долиной
Алексей Чумаков рассказал о сложной дружбе с Долиной
Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением
Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
Стейблкоины в сфере регулирования банка
Стейблкоины в сфере регулирования банка
Новый «выживач» от Blizzard будет игрой от первого лица
Новый «выживач» от Blizzard будет игрой от первого лица
GRID Legends получит русскую локализацию на старте
GRID Legends получит русскую локализацию на старте
Кутюр в стиле 1920-х и балет: смотрим новые модные кампании и лукбуки
Кутюр в стиле 1920-х и балет: смотрим новые модные кампании и лукбуки

Топ на сегодня

Стейблкоины в сфере регулирования банка
Стейблкоины в сфере регулирования банка
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Microsoft меняет дизайн коробки Xbox Series X
Microsoft меняет дизайн коробки Xbox Series X
Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой
Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой
Откровенность против эйджизма и Марго Робби в "халатике" из "Бриллиантовой руки": 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Откровенность против эйджизма и Марго Робби в "халатике" из

Еще по теме

В СПЧ предложили создать реестр токсичного контента. "Токсичным", например, предлагают считать отказ от рождения детей
Совет Федерации обсудит на заседании давление США на российские СМИ
Пушков: «Сгоревшее» оружие ВСУ может появиться в Южном Судане
Пушков объяснил Украине, как разговаривать с РФ