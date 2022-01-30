В Совфеде обсудят создание в России реестра «токсичного контента»

19:21 Автор: Михаил Хорошилов

Идею создания реестра «токсичного контента» обсудят на ближайшем заседании комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Об этом сообщил сенатор и глава комиссии Алексей Пушков.

Ранее создать такой перечень предложил член Совета по правам человека Игорь Ашманов. Он считает, что в этот список нужно включать сайты с информацией, которая по закону не является запрещенной, но может оказать нежелательное влияние на молодежь. Среди примеров он привел насилие, отказ от рождения детей, «опасность» прививок и другие. Президент РФ Владимир Путин поручил изучить идею создания реестра своей администрации.

«Важная тема и важная инициатива. Будем обсуждать ее на ближайшем заседании Комиссии Совфеда по информационной политике. Эти так называемые «новые ценности» должны стать в нашем обществе "персонами нон-грата», — написал Пушков в своем Telegram-канале.





Читайте также:

• Горелкин допустил введение санкций к Facebook из-за блокировки страницы делегации России • Рукавишникова объяснила необходимость «приземления» IT-гигантов • За оскорбление по национальному признаку и унижение чести ветеранов предлагают запретить въезд в Россию

29