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Законы, вступающие в силу с 31 января

Законы, вступающие в силу с 31 января

21:04  Автор: Ирина Макеева



Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 года № 2598 «О внесении изменений в Правила установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, а также по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»

Власти регионов, территории которых полностью или частично отнесены к Арктической зоне России, будут представлять в Министерство культуры РФ и Министерство науки и высшего образования РФ предложения о контрольных цифрах приёма на обучение за счет федерального бюджета, согласованные с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством экономического развития РФ.



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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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