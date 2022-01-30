Зеленского сочли "главным политиком мира"

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский стал главным политиком мира – такое мнение высказал российско-американский политолог Николай Злобин. В интервью "Украина.ru" он отметил, что сейчас от Зеленского зависит многое и не следует недооценивать влияние его решений на международную обстановку.

По словам Злобина, хотя официальный Киев и оказался "между молотом и наковальней", ему удается выторговывать для себя выгоду и у России, и у Запада. В сложившейся обстановке Украине уделено немало внимания международного сообщества, это одна из главных тем в мировой повестке.

"Владимир Зеленский сегодня является человеком, от которого зависит, как будет развиваться ситуация в мире. Он, если хотите, самый главный политик сегодняшнего момента", – сказал он, уточнив, что несколько "вульгаризирует" ситуацию.

Любой шаг Зеленского сейчас усиливает или ослабляет одну из сторон в глобальном противостоянии, а его зависимость от игроков извне не стоит преувеличивать или приуменьшать, резюмировал Злобин. Тем более не стоит игнорировать зависимость игроков извне от действий президента Украины – он может влиять на завтрашнее положение Москвы и Вашингтона так же, как они влияют на судьбу его страны.

Как сообщал Ruposters, ранее украинский лидер заподозрил президента США Джо Байдена в сговоре с Москвой.

Украина политика России и Украины Владимир Зеленский российское вторжение международная политика