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Зеленского сочли "главным политиком мира"

Зеленского сочли "главным политиком мира"

Президент Украины Владимир Зеленский стал главным политиком мира – такое мнение высказал российско-американский политолог Николай Злобин. В интервью "Украина.ru" он отметил, что сейчас от Зеленского зависит многое и не следует недооценивать влияние его решений на международную обстановку.

По словам Злобина, хотя официальный Киев и оказался "между молотом и наковальней", ему удается выторговывать для себя выгоду и у России, и у Запада. В сложившейся обстановке Украине уделено немало внимания международного сообщества, это одна из главных тем в мировой повестке.


"Владимир Зеленский сегодня является человеком, от которого зависит, как будет развиваться ситуация в мире. Он, если хотите, самый главный политик сегодняшнего момента", – сказал он, уточнив, что несколько "вульгаризирует" ситуацию.

Любой шаг Зеленского сейчас усиливает или ослабляет одну из сторон в глобальном противостоянии, а его зависимость от игроков извне не стоит преувеличивать или приуменьшать, резюмировал Злобин. Тем более не стоит игнорировать зависимость игроков извне от действий президента Украины – он может влиять на завтрашнее положение Москвы и Вашингтона так же, как они влияют на судьбу его страны.

Как сообщал Ruposters, ранее украинский лидер заподозрил президента США Джо Байдена в сговоре с Москвой.

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По материалам: uposters.ru

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