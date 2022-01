2 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на минувшей неделе





Завершилась очередная неделя, и Steam подвел ее итоги. Игровой сервис в конце каждой недели публикует результаты по играм, которые принесли максимальную выручку. Каждый раз показывают 10 лучших игр с максимальной выручкой за неделю, и вот список с 24 по 30 января:

God of WarMonster Hunter RiseDying Light 2 Stay HumanELDEN RINGDying Light 2 Stay HumanReady or NotTotal War: WARHAMMER IIILost Ark Platinum Founder’s PackProject ZomboidIt Takes Two

Отметим, что на этой неделе две игры из Game Pass попали в список лучших Steam за неделю.

Игра Total War: WARHAMMER III оказалась в списке лучших, при этом проект продается хорошо уже по предзаказам — он сразу после релиза будет в Game Pass на PC.

Вторая игра из Game Pass (точнее, из Game Pass Ultimate) в этом списке — It Takes Two. Напомним, что проект It Takes Two вышел уже довольно давно, в прошлом году он собрал немало наград.