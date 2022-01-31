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Адель отменила концерты из-за проблем в отношениях с бойфрендом Ричем Полом

Адель отменила концерты из-за проблем в отношениях с бойфрендом Ричем Полом

Причиной скандальной отмены серии концертов Адель в Лас-Вегасе могли стать проблемы в отношениях певицы с возлюбленным, спортивным агентом Ричем Полом. Как пишет издание The Sun со ссылкой на свои источники, из-за ссоры с бойфрендом звезда была в состоянии истерики. Во время подготовки к шоу Адель постоянно плакала. Время от времени она прерывала репетиции, чтобы ответить на звонок Рича, и в итоге отменила концерты и улетела к нему.


Адель и Рич Пол

Она была очень расстроена, что он не мог быть с ней в Лас-Вегасе. Это осложнило их отношения. Однако он не мог быть с ней, потому что у него тоже есть своя карьера, которая идет в гору,

— сообщил инсайдер.

Отмена концертов менее чем за сутки до начала шоу в Лас-Вегасе спровоцировала серьезный скандал. Певица записала видео, где со слезами на глазах рассказала, что не может провести шоу из-за того, что члены ее команды заразились коронавирусом.

Позже появилась другая информация: инсайдеры из Лас-Вегаса сообщили, что звезда была недовольна аппаратурой и потребовала ее заменить.

Поклонники Адель были очень расстроены. Многие приехали ради концерта из других стран и потратили деньги на билеты и гостиницы. Когда Адель можно будет увидеть на сцене, пока неизвестно: вслед за шоу Weekends With Adele певица отменила сольное выступление на премии Brit Awards в Лондоне 7 февраля.

Слухи о романе Адель и Рича Пола появились еще прошлым летом, а в сентябре певица официально подтвердила их отношения. В октябре звезда рассказала в интервью Опре Уинфри, что счастлива с Полом и чувствует себя рядом с ним очень спокойно.

Весной прошлого года Адель официально развелась с мужем Саймоном Конекки. Они были в браке два года, а их отношения продлились 8 лет. У бывших супругов есть общий сын.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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