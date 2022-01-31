Алексей Чумаков рассказал, почему не показывает дочь

Певец Алексей Чумаков категорически против того, чтобы показывать дочь. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не показывают свою дочку Амелию. Исполнители уверены, что не нужно выставлять жизнь ребенка на публику. У звездной четы на этот счет есть свои доказательства. В беседе с Лерой Кудрявцевой пара обсудила детей знаменитостей и правила их воспитания. Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» отметила, что гордится своей дочерью Машей. Поэтому Кудрявцева не против публикации фотографий малышки. А вот Юлия и Алексей категорически не согласились с телеведущей.Алексей Чумаков «Любой, кто показывает частное очень сильно, нуждается в ответной реакции. Мы очень самодостаточные в отношении дочери», – заявил Чумаков. «Я хочу уберечь ее. Я не понимаю, зачем маленького ребенка в принципе нужно показывать», – поддержала мужа Юлия в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. К слову, Ковальчук видит в дочери больше папиных черт. Хотя раньше Амелия сильно походила на певицу. Сейчас девочке 3,4 года, и малышка вовсю изучает три языка: русский, английский и испанский.