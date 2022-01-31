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Ани Лорак показала точеную фигуру в бикини с пайетками

Ани Лорак показала точеную фигуру в бикини с пайетками
Певица Ани Лорак отдыхает в Дубае, откуда и поделилась фото в купальнике. Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, растит единственную дочь. Софии 10 лет. Звездная мама ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и активно занимается спортом. Знаменитость сейчас отдыхает в Дубае. Ани Лорак решила показать фигуру в ярком купальнике. Певице захотелось похвастаться результатами ежедневной работы над собой. Поклонники восхищаются любимой артисткой.
Ани Лорак «Какой красивый у вас купальник 🔥», «😍😍😍 Шикарна», «Шикарная красотка Каролина🥰», «Купальник бомба 💥 🔥❤️😍», «Девочка😍», «Красотка😍фигура🔥🔥🔥», «Вы прекрасны, как всегда❤️», «Какая Вы красивая! 😍», «Шикарная женщина 🔥», — откликнулись поклонники в Instagram. Кстати, Ани Лорак давно мечтала об отпуске. Звезда отдыхает в роскошном отеле Дубая.
Ани Лорак Напомним, Ани Лорак была замужем за Муратом Налчаджиоглу. В 2018 году они развелись. Экс-супруги вместе растят общую дочь. Бизнесмен старается как можно чаще забирать Софию к себе. Ани Лорак не препятствует этому. Она рада, что девочка проводит время с папой. Кстати, Налчаджиоглу нашел уже новую возлюбленную и собирается вновь жениться.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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