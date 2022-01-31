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Артамонов предложил регионам поучаствовать в работе по формированию федерального бюджета

Артамонов предложил регионам поучаствовать в работе по формированию федерального бюджета

19:45  Автор: Жанна Звягина


Источник: Официальный сайт Совета Федерации



Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов на заседании правительства Калужской области напомнил о начале работы по формированию федерального бюджета на 2023 год и предложил принять активное участие в этой работе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенатор напомнил, что представители регионов могут взаимодействовать с возглавляемым им комитетом и правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. «Давайте работать совместно над бюджетом на предстоящую трехлетку», — предложил Артамонов.

Как ранее отмечал парламентарий, по инициативе сенаторов в 2022 году закон об исполнении федерального бюджета впервые будет рассматриваться в ходе весенней сессии, что, по его оценке, даст возможность с большей эффективностью работать над бюджетом будущего финансового года и трехлетнего периода.

Комментируя в ходе встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой принятый депутатами бюджет области на 2022 год, Артамонов отметил, что народными избранниками была поведена серьезная работа по внесению корректировок в главный финансовый документ региона.

«Важно постоянно быть на связи с людьми, оперативно реагировать на запросы граждан, следить за динамикой цен на продукты и на жизненно важные товары», — подчеркнул сенатор.

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1 декабря министр финансов России Антон Силуанов в ходе рассмотрения закона о федеральном бюджете на 2022-2024 годы в Совете Федерации сообщил, что на реализацию национальных проектов и целей послания президента в 2022 году предусмотрено 3,7 триллиона рублей, а в 2024 году — более 4 триллионов рублей. При этом, как отметил глава ведомства, предусматривается более плотное вовлечение регионов в реализацию национальных целей развития и стимулирование их финансовой самостоятельности.



#в регионах #деньги

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По материалам: pnp.ru

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