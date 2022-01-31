Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль





Сегодня стали доступны первые игры по программе Games With Gold за февраль — бесплатно для «золотых» подписчиков сервиса Xbox Live, в том числе для подписчиков Game Pass Ultimate. До 1 февраля указанные игры можно забрать через Microsoft Store, а с 1 февраля они будут доступны в разделе «Мои игры и приложения» в соответствующей секции на консоли.

Отметим, что в этом месяце подборку игр активно критиковали многие игроки.

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse

Сломанный Меч 5 — Проклятие Змея

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Играя в роли бесстрашного американского адвоката Джорджа Стоббарта и дерзкой французской журналистки Нико Коллард, вы будете идти по следам похитителя картины и узнаете о смертоносном заговоре. Заговоре, корни которого лежат в тайнах древнее письменности…

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Hydrophobia

Hydrophobia

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Hydrophobia — компьютерная игра в жанре Action-adventure с элементами survival horror в киберпанк тематике, разработанная компанией Dark Energy Digital и изданная 29 сентября 2010 года для платформы Xbox 360.

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