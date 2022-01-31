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Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль

Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль


Сегодня стали доступны первые игры по программе Games With Gold за февраль — бесплатно для «золотых» подписчиков сервиса Xbox Live, в том числе для подписчиков Game Pass Ultimate. До 1 февраля указанные игры можно забрать через Microsoft Store, а с 1 февраля они будут доступны в разделе «Мои игры и приложения» в соответствующей секции на консоли.

Отметим, что в этом месяце подборку игр активно критиковали многие игроки.

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse


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Сломанный Меч 5 — Проклятие Змея

Играя в роли бесстрашного американского адвоката Джорджа Стоббарта и дерзкой французской журналистки Нико Коллард, вы будете идти по следам похитителя картины и узнаете о смертоносном заговоре. Заговоре, корни которого лежат в тайнах древнее письменности…
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Hydrophobia


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Hydrophobia

Hydrophobia — компьютерная игра в жанре Action-adventure с элементами survival horror в киберпанк тематике, разработанная компанией Dark Energy Digital и изданная 29 сентября 2010 года для платформы Xbox 360.
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По материалам: newxboxone

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