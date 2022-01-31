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Битва обложек: Vogue против Elle

Битва обложек: Vogue против Elle

Нежные оттенки розового и цветы или черно-белая съемка — сегодня у нас в битве очень разные обложки. Для скандинавского Vogue снялся принц Николай из королевской семьи Дании, который уже давно работает моделью. Ну а в новом номере мексиканского Elle появилась Кристина Агилера. Какой стиль вам ближе и какой журнал вы точно не пропустили бы?


Принц Николай
Кристина Агилера

Битва обложек: Vogue против Elle


Купил(а) бы VogueКупил(а) бы ElleМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачные
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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