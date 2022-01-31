"Болеют против русских": Даниил Медведев рассказал о разочаровании в теннисе после проигрыша в финале Australian Open

Вадим Карасев

Российский теннисист Даниил Медведев, который проиграл финал Australian Open испанцу Рафаэлю Надалю, на пресс-конференции высказался о враждебности трибун и поделился своим разочарованием. Медведев отметил, что на международных теннисных соревнованиях публика часто болеет против российских спортсменов.

Во время теннисного турнира в Мельбурне трибуны в основном поддерживали Надаля, а во время подач Медведева шумели (по правилам во время розыгрыша очка запрещено перемещаться по трибунам, аплодировать, кричать и использовать различного рода шумовые эффекты). По ходу финала российский теннисист не раз обращался к судье с просьбой утихомирить публику.





Даниил Медведев

Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: "Вперед, Даниил!" — и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно. Я не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Все зависит от того, что мне скажет окружение, как мы решим дальше проходить этот путь. Но ребенка внутри меня больше нет. И продолжать играть будет сложнее,

— сказал на пресс-конференции Медведев, которому сейчас 25 лет.

Не дожидаясь вопросов журналистов, в начале конференции Даниил также произнес монолог, в котором вспомнил свою карьеру и рассказал о своем пути с самого детства и тех мечтах, с которыми он рос, не упустив воспоминаний и о досадных поражениях.

Я все это рассказываю, чтобы описать моменты, когда ребенок переставал мечтать. И я не буду объяснять, почему именно. Но сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью, а также ради тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для России — потому что я чувствую оттуда огромную поддержку. Ребенок во мне перестал мечтать. Я играю за себя,

— сказал Медведев.





Спортсмен также отметил, что с негативным отношением публики столкнулся не в первый раз.

В каждом большом матче я видел не очень много людей, которые желали мне победы. В итоге все это накопилось. И сегодня был пик. Думаю, национальность играет роль. Какое-то время российский теннис был на спаде, но сейчас из-за меня, Андрея [Рублева], Карена [Хачанова], Аслана [Карацева] снова переживает взлет. Это здорово. Надеюсь, мы будем привлекать новых болельщиков. Однако я часто замечаю, что, когда играешь с кем-то из другой страны, в основном все за него — зрители болеют против русских. Это определенно так,

— сказал Медведев.

Напряженный и эмоциональный финал теннисного турнира Australian Open, в котором сразились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев, стал вчера главной спортивной новостью дня. Победителем поединка, который продолжался более пяти часов, в итоге стал Надаль, хотя Медведев сначала вел в счете.





Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

Испанский теннисист, таким образом, установил рекорд — он единственный, кто одержал 21 победу в турнирах Большого шлема. Его ближайшие соперники — Новак Джокович и Роджер Федерер — являются 20-кратными чемпионами. Однако Джокович в этом году не смог принять участия в Australian Open из-за скандала с вакцинацией, а Федерер в последние годы испытывал проблемы со здоровьем и пропустил ряд турниров из-за операций. В ноябре прошлого года он заявил, что вернется к тренировкам не раньше апреля. Даниил Медведев на сегодня является второй ракеткой мира, на его счету также победа в одном турнире Большого шлема — в прошлом году он выиграл US Open.

Надя Бесчетникова