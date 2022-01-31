Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » "Болеют против русских": Даниил Медведев рассказал о разочаровании в теннисе после проигрыша в финале Australian Open

"Болеют против русских": Даниил Медведев рассказал о разочаровании в теннисе после проигрыша в финале Australian Open

"Болеют против русских": Даниил Медведев рассказал о разочаровании в теннисе после проигрыша в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, который проиграл финал Australian Open испанцу Рафаэлю Надалю, на пресс-конференции высказался о враждебности трибун и поделился своим разочарованием. Медведев отметил, что на международных теннисных соревнованиях публика часто болеет против российских спортсменов.

Во время теннисного турнира в Мельбурне трибуны в основном поддерживали Надаля, а во время подач Медведева шумели (по правилам во время розыгрыша очка запрещено перемещаться по трибунам, аплодировать, кричать и использовать различного рода шумовые эффекты). По ходу финала российский теннисист не раз обращался к судье с просьбой утихомирить публику.


Даниил Медведев

Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: "Вперед, Даниил!" — и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно. Я не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Все зависит от того, что мне скажет окружение, как мы решим дальше проходить этот путь. Но ребенка внутри меня больше нет. И продолжать играть будет сложнее,

— сказал на пресс-конференции Медведев, которому сейчас 25 лет.

Не дожидаясь вопросов журналистов, в начале конференции Даниил также произнес монолог, в котором вспомнил свою карьеру и рассказал о своем пути с самого детства и тех мечтах, с которыми он рос, не упустив воспоминаний и о досадных поражениях.

Я все это рассказываю, чтобы описать моменты, когда ребенок переставал мечтать. И я не буду объяснять, почему именно. Но сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью, а также ради тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для России — потому что я чувствую оттуда огромную поддержку. Ребенок во мне перестал мечтать. Я играю за себя,

— сказал Медведев.


Спортсмен также отметил, что с негативным отношением публики столкнулся не в первый раз.

В каждом большом матче я видел не очень много людей, которые желали мне победы. В итоге все это накопилось. И сегодня был пик. Думаю, национальность играет роль. Какое-то время российский теннис был на спаде, но сейчас из-за меня, Андрея [Рублева], Карена [Хачанова], Аслана [Карацева] снова переживает взлет. Это здорово. Надеюсь, мы будем привлекать новых болельщиков. Однако я часто замечаю, что, когда играешь с кем-то из другой страны, в основном все за него — зрители болеют против русских. Это определенно так,

— сказал Медведев.

Напряженный и эмоциональный финал теннисного турнира Australian Open, в котором сразились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев, стал вчера главной спортивной новостью дня. Победителем поединка, который продолжался более пяти часов, в итоге стал Надаль, хотя Медведев сначала вел в счете.


Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

Испанский теннисист, таким образом, установил рекорд — он единственный, кто одержал 21 победу в турнирах Большого шлема. Его ближайшие соперники — Новак Джокович и Роджер Федерер — являются 20-кратными чемпионами. Однако Джокович в этом году не смог принять участия в Australian Open из-за скандала с вакцинацией, а Федерер в последние годы испытывал проблемы со здоровьем и пропустил ряд турниров из-за операций. В ноябре прошлого года он заявил, что вернется к тренировкам не раньше апреля. Даниил Медведев на сегодня является второй ракеткой мира, на его счету также победа в одном турнире Большого шлема — в прошлом году он выиграл US Open.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из дома
Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из
Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом комбинезоне
Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом
Чтобы стать креативнее, достаточно подремать
Чтобы стать креативнее, достаточно подремать
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Москве началась бесплатная вакцинация подростков
В Москве началась бесплатная вакцинация подростков
Девушка набила тату на лице, но мало кто оценил ее поступок
Девушка набила тату на лице, но мало кто оценил ее поступок
Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для защиты от мошенников
Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для
Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку
Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку
Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули, когда «щенок» стал есть арбузы и рычать по ночам
Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули,
Самые красивые монеты в мире
Самые красивые монеты в мире
Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+
Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль

Топ на сегодня

Стейблкоины в сфере регулирования банка
Стейблкоины в сфере регулирования банка
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
Ксения Собчак рассказала, как переживает критику
Ксения Собчак рассказала, как переживает критику
Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением
Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением

Еще по теме

Камельзон: у Медведева после титула в Сиднее хорошие перспективы на Australian Open
Теннисист Даниил Медведев накричал на судью на турнире Australian Open: "Ты тупой?"
Медведев прошел во 2-й круг Australian Open, победив Коккинакиса
Даниил Медведев стал первой ракеткой России