Что ждать в феврале на Xbox — самые крупные релизы + Game Pass





После непродуктивного с точки зрения игровых релизов января, в феврале стоит ждать много интересного. Многие игровые издательства запланировали релиз своих AAA-проектов на февраль, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Публикуем список того, на что стоит обратить внимание, и в целом, список готовящихся релизов.

Главные релизы на Xbox в феврале

Полный список запланированных релизов

Game Pass

Life is Strange Remastered (1 февраля)Dying Light 2: Stay Human (4 февраля)OlliOlli World (8 февраля)CrossfireX (10 февраля)Dynasty Warriors 9 Empires (15 февраля)The King of Fighters XV (17 февраля)Destiny 2: The Witch Queen (22 февраля)Elden Ring (25 февраля)GRID Legends (25 февраля)Dyna Bomb (1 февраля)Life is Strange Remastered (1 февраля)Webbed (1 февраля)The Dead Tree of Ranchiuna (2 февраля)The Sealed Ampoule (2 февраля)Ambition Record (3 февраля)Dreamscaper (3 февраля)QUByte Classics — The Humans By Piku (3 февраля)Croc’s World Construction Kit 2 (4 февраля)Demon Hunter 5: Ascendence (4 февраля)Drone Gladiator (4 февраля)Dying Light 2: Stay Human (4 февраля)The Song Out Of Space (4 февраля)OlliOlli World (8 февраля)Besiege (10 февраля)Breakout: Recharged (10 февраля)CrossfireX (10 февраля)Edge of Eternity (10 февраля)KungFu Kickball (10 февраля)Rise of the Third Power (10 февраля)Unbound: Worlds Apart (11 февраля)Infernax (14 февраля)Dynasty Warriors 9 Empires (15 февраля)The King Of Fighters XV (17 февраля)Destiny 2: The Witch Queen (22 февраля)Monster Crown (22 февраля)Martha is Dead (24 февраля)Elden Ring (25 февраля)GRID Legends (25 февраля)Dreamscaper (3 февраля)Besiege (10 февраля)Edge of Eternity (10 февраля)Total War: Warhammer III для PC (17 февраля)