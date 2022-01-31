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Чтобы стать креативнее, достаточно подремать

Чтобы стать креативнее, достаточно подремать
Ученые из Парижского университета исследовали связь дремоты (первой фазы поверхностного сна N1) и способности творчески решать однообразные задачи. Оказалось, испытуемые, дремавшие всего одну минуту, в 2,7 раза чаще находят скрытый паттерн, намного облегчающий им работу. Авторы исследования вдохновлялись техникой, которую якобы использовал изобретатель Томас Эдисон.



Томас Эдисон был чрезвычайно плодотворным американским изобретателем. На его счету — создание и совершенствование целого ряда приборов и технологий: от фонографа до железо-никелевого аккумулятора и, конечно, лампы накаливания. Всего на имя Эдисона выписано 1093 патента. Поговаривают, что при жизни он использовал один необычный способ стимулировать собственную креативность: для этого изобретатель якобы располагался отдыхать в удобных креслах, держа в руках два стальных шара. Если Эдисон начинал засыпать, то ронял шары, которые с грохотом падали на сковороду и тем самым мгновенно его будили. Только что побывавший в «сумеречном состоянии» между сном и явью Эдисон поспешно записывал пришедшие к нему за это время озарения. Именно «культивирование полусна» и связанной с ним креативности было целью «техники Эдисона».

И вот уже в XXI веке такой «способ изобретать» вдохновил ученых из Парижского университета на любопытное исследование. Здоровых испытуемых попросили решить множество похожих задач — преобразовать последовательность цифр в более короткую, руководствуясь при этом простыми правилами. Исходно им не было известно, что задание можно сильно упростить, если заметить одну простую закономерность (вторая цифра последовательности всегда совпадала с последней).

После 60 повторений такого «когнитивного труда» добровольцам давали 20 минут на отдых. Они откидывались в удобном кресле в темной и тихой комнате — неудивительно, что многие при этом засыпали.

В общей сложности 49 испытуемых бодрствовали весь период отдыха, а 38 на какое-то время засыпали. Среди них 14 достигли фазы более глубокого сна N2, 24 — только первой фазы поверхностного сна N1. Речь о так называемом сне без быстрых движений глаз («сон без БДГ», NREM или N1) — пограничном состоянии между сном и бодрствованием. Пребывающий в нем человек может либо полностью проснуться, либо крепче заснуть и перейти в N2 и последующие фазы цикла сна.

С целью удержать мимолетный момент полусна ученые использовали ровно тот же прием, что Эдисон. Отдыхающих добровольцев просили оставить в руках пластиковую бутылку с водой. Как правило, в момент засыпания она с шумом падала и будила испытуемого.

Результаты превзошли самые смелые ожидания. Подремавшие в фазе N1 испытуемые в 2,7 раза чаще «изобретали» способ упростить себе работу, чем контрольная группа (83% против 30%). Примечательно, что для этого им было достаточно всего одной минуты сна фазы N1, а заснувшие на то же время «более крепко» (фаза N2) не добились особых успехов.

Хотя исследователи тщательно фиксировали ряд показателей состояния добровольцев (ЭЭГ, движение глаз и тонус мышц), они затрудняются однозначно интерпретировать свои впечатляющие результаты. Однако надеются, что сами или их коллеги вскоре смогут узнать больше о механизмах, благодаря которым «техника Эдисона» работает настолько эффективно.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

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