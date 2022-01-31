Дана Борисова призналась, что ее дочери требуется куча пластических операций
Сегодня, 09:35
Дочка ведущий Даны Борисовой, Полина нанесла себе больше сотни шрамов. Весной прошлого года дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья во время уроков в школе. Тогда телеведущая заявила, что у Полины случились панические атаки, в результате которых она причинила вред своему здоровью. Оказалось, такое повторялось неоднократно. 14-летняя Полина настолько не управляла собой, что «испортила» все свое тело. «В мае все закончилось, но тело осталось порезанное. В рубцах полностью ноги, руки. Это надо на какой-то дорогостоящий лазер ходить. Когда есть операционный один шрам, можно разориться, но у нее их там 150! Они заживают, но рубцуются и обрастают коллагеном. Кризис продолжается», — заявила 45-летняя Дана Борисова в эфире YouTube-шоу Елены Ханги.
Дочка Даны Борисовой изрезала себя По словам теледивы, сейчас у нее с дочерью прекрасные взаимоотношения, но тем не менее есть некоторые проблемы, связанные с обучением. Полина отказывается учиться, прогуливает занятия. «В школу ходит к четвертому уроку, а с последнего сваливает», — пожаловалась звезда. В воспитании Борисова применяет разные способы: и крики, и просьбы, и уговоры. Совладать с трудным характером дочери пока не удается. А недавно блондинка выбросила с 11 этажа смартфон Полины, также она поставила запрет в банковских картах на покупки в Интернете. Как отметила Дана, на сегодняшний день в ее сердце нет места для мужчины, она полностью посвящает себя наследнице. «Хочу, чтобы хоть как-то Поля окончила школу... Извините, мозги я ей свои не подарю. Тем более у самой их мало», — подытожила Борисова.
По материалам: z-aya