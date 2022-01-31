Дана Борисова призналась, что ее дочери требуется куча пластических операций

Дочка ведущий Даны Борисовой, Полина нанесла себе больше сотни шрамов. Весной прошлого года дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья во время уроков в школе. Тогда телеведущая заявила, что у Полины случились панические атаки, в результате которых она причинила вред своему здоровью. Оказалось, такое повторялось неоднократно. 14-летняя Полина настолько не управляла собой, что «испортила» все свое тело. «В мае все закончилось, но тело осталось порезанное. В рубцах полностью ноги, руки. Это надо на какой-то дорогостоящий лазер ходить. Когда есть операционный один шрам, можно разориться, но у нее их там 150! Они заживают, но рубцуются и обрастают коллагеном. Кризис продолжается», — заявила 45-летняя Дана Борисова в эфире YouTube-шоу Елены Ханги.Дочка Даны Борисовой изрезала себя По словам теледивы, сейчас у нее с дочерью прекрасные взаимоотношения, но тем не менее есть некоторые проблемы, связанные с обучением. Полина отказывается учиться, прогуливает занятия. «В школу ходит к четвертому уроку, а с последнего сваливает», — пожаловалась звезда. В воспитании Борисова применяет разные способы: и крики, и просьбы, и уговоры. Совладать с трудным характером дочери пока не удается. А недавно блондинка выбросила с 11 этажа смартфон Полины, также она поставила запрет в банковских картах на покупки в Интернете. Как отметила Дана, на сегодняшний день в ее сердце нет места для мужчины, она полностью посвящает себя наследнице. «Хочу, чтобы хоть как-то Поля окончила школу... Извините, мозги я ей свои не подарю. Тем более у самой их мало», — подытожила Борисова.