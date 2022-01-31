Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из дома

Ведущая Дана Борисова поделилась подробностями романа мамы с иностранцем. Мама Даны Борисовой Екатерина Ивановна познакомилась по переписке с итальянцем и попросила дочь освободить квартиру на время, пока в ней поживет избранник. Однако гость оказался наглым и остался надолго, при этом не тратил ни копейки на свою пассию. 66-летняя Екатерина Ивановна с теплотой и трепетом относилась к мужчине, который поселился в их доме. Она проявила к нему настоящее русское радушие и гостеприимство. Однако иностранец оказался скупым и пользовался добротой женщины. Мать Даны Борисовой показывала мужчине Москву, водила на Красную площадь, угощала в ресторанах. В общем, делала все, чтобы удивить избранника. Она даже стирала и гладила его вещи. Иностранец представился шеф-поваром, но у Даны Борисовой закрались сомнения по этому поводу. «Максимум — это было пожарить курицу», — отметила блондинка в эфире YouTube-шоу Елены Ханги. Звезда «Армейского магазина» вынуждена была терпеть присутствие нежеланного гостя, так как в ее квартире тогда шел ремонт. Тем не менее, Екатерина Ивановна просила дочь освободить на время жилплощадь, чтобы наладить отношения с возлюбленным. Все же блондинке некуда было идти и она с недоумением наблюдала за происходящим.Дана Борисова Екатерина Борисова брала украшения и одежду дочери, чтобы красоваться перед спутником. «Твид, жемчуга — у них это не принято, он в трениках ходит. У нее представление такое было, что он иностранец. Она на каблуках по дому ходила. Вот так мама производила впечатление», — поделилась Дана Борисова. К тому же, блондинка сразу поняла, что из себя представляет друг матери: «Я видела, что он нищеброд: жадный, денег нет, питался за ее счет, жил за мой счет, электричество жег». В беседе Дана Борисова напомнила, что 26 апреля отметит пятилетие трезвой жизни. Она заверила, что все это время провела без срывов на алкоголь и наркотики. Звезда заявила, что у нее плохая наследственность. Дяди по маминой линии употребляли алкоголь, что в результате привело их к страшной смерти. Один из них сгорел в доме, другой часто любил садиться пьяным за руль и в итоге разбился.