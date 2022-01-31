Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из дома

Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из дома

Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из дома
Ведущая Дана Борисова поделилась подробностями романа мамы с иностранцем. Мама Даны Борисовой Екатерина Ивановна познакомилась по переписке с итальянцем и попросила дочь освободить квартиру на время, пока в ней поживет избранник. Однако гость оказался наглым и остался надолго, при этом не тратил ни копейки на свою пассию. 66-летняя Екатерина Ивановна с теплотой и трепетом относилась к мужчине, который поселился в их доме. Она проявила к нему настоящее русское радушие и гостеприимство. Однако иностранец оказался скупым и пользовался добротой женщины. Мать Даны Борисовой показывала мужчине Москву, водила на Красную площадь, угощала в ресторанах. В общем, делала все, чтобы удивить избранника. Она даже стирала и гладила его вещи. Иностранец представился шеф-поваром, но у Даны Борисовой закрались сомнения по этому поводу. «Максимум — это было пожарить курицу», — отметила блондинка в эфире YouTube-шоу Елены Ханги. Звезда «Армейского магазина» вынуждена была терпеть присутствие нежеланного гостя, так как в ее квартире тогда шел ремонт. Тем не менее, Екатерина Ивановна просила дочь освободить на время жилплощадь, чтобы наладить отношения с возлюбленным. Все же блондинке некуда было идти и она с недоумением наблюдала за происходящим.
Дана Борисова Екатерина Борисова брала украшения и одежду дочери, чтобы красоваться перед спутником. «Твид, жемчуга — у них это не принято, он в трениках ходит. У нее представление такое было, что он иностранец. Она на каблуках по дому ходила. Вот так мама производила впечатление», — поделилась Дана Борисова. К тому же, блондинка сразу поняла, что из себя представляет друг матери: «Я видела, что он нищеброд: жадный, денег нет, питался за ее счет, жил за мой счет, электричество жег». В беседе Дана Борисова напомнила, что 26 апреля отметит пятилетие трезвой жизни. Она заверила, что все это время провела без срывов на алкоголь и наркотики. Звезда заявила, что у нее плохая наследственность. Дяди по маминой линии употребляли алкоголь, что в результате привело их к страшной смерти. Один из них сгорел в доме, другой часто любил садиться пьяным за руль и в итоге разбился.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Крыму
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Крыму
В Курской области за 2 года капитально отремонтируют 38 школ
В Курской области за 2 года капитально отремонтируют 38 школ
Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из дома
Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из
Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом комбинезоне
Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом
Чтобы стать креативнее, достаточно подремать
Чтобы стать креативнее, достаточно подремать
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Москве началась бесплатная вакцинация подростков
В Москве началась бесплатная вакцинация подростков
Девушка набила тату на лице, но мало кто оценил ее поступок
Девушка набила тату на лице, но мало кто оценил ее поступок
Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для защиты от мошенников
Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для
Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку
Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку
Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули, когда «щенок» стал есть арбузы и рычать по ночам
Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули,
Самые красивые монеты в мире
Самые красивые монеты в мире

Топ на сегодня

Стейблкоины в сфере регулирования банка
Стейблкоины в сфере регулирования банка
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением
Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением
Ксения Собчак на шоу "Вечерний Ургант" рассказала о романе Григория Лепса и Юлии Барановской. Эту часть диалога вырезали из интервью
Ксения Собчак на шоу "Вечерний Ургант" рассказала о романе

Еще по теме

Мать Даны Борисовой жаловалась на то, как она живет
У Даны Борисовой катастрофически не хватает денег
Мать Даны Борисовой заставляла ее пить успокоительные препараты
Наследница Даны Борисовой Полина подняла руку на мать