Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди добавляют няню во все известные стихи

Кажется, что строки стихов, которые мы изучали в школьном курсе литературы, настолько въелись в голову, что если человека разбудить среди ночи, он легко продолжит стихотворения и про дуб, и про парус одинокий. Или всё-таки это не так легко? Пользовательница Твиттера с ником «не тихий омут» поделилась диалогом, подслушанным в лифте, который породил целый флешмоб любви к русской поэзии и… няням!

Пользовательница Твиттера услышала в лифте разговор о литературе

И как тут было удержаться?

Мы уверены, что вы и так поняли, в чём юмор ситуации, но так как в Твиттере нашлись пользователи, которые остались в замешательстве, пояснительная бригада уже прибыла на вызов. В данном случае мама девочки перепутала пушкинское «Няне», которое начинается со строчек «Подруга дней моих суровых,

голубка дряхлая моя», с «Бородино» Лермонтова. А там, как известно, было: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром…»

Эта история с няней тут же стала поводом для литературных шуток

Пользователи начали намеренно путать строки известных стихов и добавлять туда няню

Получается очень смешно

Няня везде уместна

Рэп-няня

У Есенина тоже была няня

Вариант от Маяковского

Продолжаем ликбез по Серебряному веку. Блок!

Как такую няню не уважать?

Ещё немного Лукоморья

Ай да няня!

18+

Вот уж действительно!

А в каких стихах, по-вашему, не хватает няни? Пишите свои варианты в комментариях.