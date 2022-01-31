Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди добавляют няню во все известные стихи

Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди добавляют няню во все известные стихи

Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди добавляют няню во все известные стихи

Кажется, что строки стихов, которые мы изучали в школьном курсе литературы, настолько въелись в голову, что если человека разбудить среди ночи, он легко продолжит стихотворения и про дуб, и про парус одинокий. Или всё-таки это не так легко? Пользовательница Твиттера с ником «не тихий омут» поделилась диалогом, подслушанным в лифте, который породил целый флешмоб любви к русской поэзии и… няням!

Пользовательница Твиттера услышала в лифте разговор о литературе

И как тут было удержаться?

Мы уверены, что вы и так поняли, в чём юмор ситуации, но так как в Твиттере нашлись пользователи, которые остались в замешательстве, пояснительная бригада уже прибыла на вызов. В данном случае мама девочки перепутала пушкинское «Няне», которое начинается со строчек «Подруга дней моих суровых,
голубка дряхлая моя», с «Бородино» Лермонтова. А там, как известно, было: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром…»

Эта история с няней тут же стала поводом для литературных шуток


Пользователи начали намеренно путать строки известных стихов и добавлять туда няню


Получается очень смешно



Няня везде уместна


Рэп-няня


У Есенина тоже была няня

Вариант от Маяковского

Продолжаем ликбез по Серебряному веку. Блок!

Как такую няню не уважать?

Ещё немного Лукоморья

Ай да няня!

18+

Вот уж действительно!

А в каких стихах, по-вашему, не хватает няни? Пишите свои варианты в комментариях.


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

Последние новости

Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь
Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь
Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения
Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения
Вековой юбилей Московская филармония отмечает серией концертов
Вековой юбилей Московская филармония отмечает серией концертов
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди добавляют няню во все известные стихи
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди
Ани Лорак показала точеную фигуру в бикини с пайетками
Ани Лорак показала точеную фигуру в бикини с пайетками
Павел Прилучный подал многомиллионный иск на человека, который его избил
Павел Прилучный подал многомиллионный иск на человека, который его
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании
Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании
Мужа Анастасии Макеевой отправляют на работу
Мужа Анастасии Макеевой отправляют на работу
Турчак: "ЕР" не поддерживает снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч
Турчак: "ЕР" не поддерживает снижение нештрафуемого порога
Супруг расчленил Мисс Кузбасс-2010 и полгода вел ее Instagram
Супруг расчленил Мисс Кузбасс-2010 и полгода вел ее Instagram
Любовник Анастасии Волочковой бросил ее
Любовник Анастасии Волочковой бросил ее

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Новые подробности скандала между Курпатовым и его экс-помощником
Новые подробности скандала между Курпатовым и его экс-помощником
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Лиза Боне - биография и личная жизнь: возраст, рост, муж, дети, интересные факты (фото)
Лиза Боне - биография и личная жизнь: возраст, рост, муж, дети,
Алексей Чумаков рассказал, почему не показывает дочь
Алексей Чумаков рассказал, почему не показывает дочь

Еще по теме

Грибаускайте довела Путина: "Чего она на меня все время гонит?"
Новый флэшмоб в Сети: Разломи яблоко голыми руками
Настя Каменских на селфи в лифте показала соблазнительную грудь
Шэннен Доэрти рассказала о том, как люди реагируют на ее лечение лучевой терапией