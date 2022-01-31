Дочка Константина Меладзе рассказала о своем участии в музыкальном конкурсе

Дочь композитора Константина Меладзе, Лия считает, что ее взяли не из-за фамилии. Новый сезон популярного проекта «Голос Украины» привлек к себе еще больше внимания, ведь выяснилось, что одной из участниц шоу стала Лия Меладзе, наследница известного продюсера. 17-летняя дочь Константина Меладзе и Яны Сумм Лия решила попробовать себя в известном шоу талантов. Девушка уже несколько лет плотно занимается вокалом и даже хочет пойти по стопам отца — она готовится к поступлению в американский университет на специальность саундпродюсера. К участию в «Голосе» Лия относится с легкостью, ведь она уверена, что при ней есть все. «В глубине души я понимала, что иду на шоу и своей историей могу заинтересовать многих. Но, с другой стороны, я достаточно харизматичный и милый человек. По крайней мере, мне так кажется», — заявила начинающая певица.Дочь Константина Меладзе Меладзе поспешила пресечь все слухи, мол, она попала на проект благодаря успешному родителю: «Думаю, фамилия здесь ни при чем. Если бы я плохо пела, скорее всего, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне. Так что считаю, с вокалом у меня тоже все довольно хорошо», цитирует showbiz.fakty.ua. Лия подчеркнула, что никаких особых условий кастинга для нее не было: «Наверное, я больше всего переживала, когда подавала заявку. Совершенно непонятно, возьмут меня или нет. Честно говоря, не была полностью уверена в том, что мой вокал совершенен на все 100 процентов. Вот когда уже перешла ко второму этапу, с личным общением, никаких сомнений не было». Также девушка добавила, что ее отец поддержал в решении появиться на телеэкранах и заявить о себе: «На самом деле папа давно знал, что хочу попробовать себя на этой телевизионной сцене. Для отца мое решение не стало новостью. Он меня, конечно, поддержал. Как и во всех моих желаниях. Алиса, узнав, что я иду на «Голос», обрадовалась и сразу заявила, что стану победительницей. Думаю, и брат Валерий, увидев меня по телевизору, очень обрадуется».