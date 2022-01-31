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Елена Воробей высказалась о проблемах с сердцем у Пугачевой

Елена Воробей высказалась о проблемах с сердцем у Пугачевой
Артистка Елена Воробей рассказала, как искала клинику для операции на сердце. Актриса в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ проговорилась о проблемах со здоровьем Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. «Я была очень зла, когда узнала, что мой отец запланировал операцию на сердце, стентирование, в какой-то белорусской деревне. Я сказала: «Да вы что? Что это за деревенщина? В итоге я позвонила Максиму Галкину. Узнала, что они там решали вопросы с сердцем», рассказала Елена Воробей.
Елена Воробей По словам Елены Воробей, Максим Галкин откликнулся на ее просьбу. «Он мне посоветовал хороших специалистов. И папа поехал в Москву», — заметила Елена Воробей. Напомним, что в 2010 году Алла Пугачева перенесла операцию по стентированию сосудов. У Примадонны давние проблемы с сердцем.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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