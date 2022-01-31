Елена Воробей высказалась о проблемах с сердцем у Пугачевой

Артистка Елена Воробей рассказала, как искала клинику для операции на сердце. Актриса в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ проговорилась о проблемах со здоровьем Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. «Я была очень зла, когда узнала, что мой отец запланировал операцию на сердце, стентирование, в какой-то белорусской деревне. Я сказала: «Да вы что? Что это за деревенщина? В итоге я позвонила Максиму Галкину. Узнала, что они там решали вопросы с сердцем», рассказала Елена Воробей.Елена Воробей По словам Елены Воробей, Максим Галкин откликнулся на ее просьбу. «Он мне посоветовал хороших специалистов. И папа поехал в Москву», — заметила Елена Воробей. Напомним, что в 2010 году Алла Пугачева перенесла операцию по стентированию сосудов. У Примадонны давние проблемы с сердцем.