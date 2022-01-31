Год выдающихся земляков проходит в Чувашии

В Чувашии в рамках Года выдающихся земляков объявлен республиканский конкурс «Выдающиеся люди земли Чувашской. От А до Я».

Участниками конкурса могут стать ученики 6–11-х классов и педагоги образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Республики Чувашия.

Исследовательские работы принимаются по двум номинациям: «Мои земляки – моя гордость» и «Герой нашего края». Темой исследования может стать история о человеке, внесшим вклад в развитие культуры, образования, спорта, здравоохранения, сельского хозяйства. Источниками для написания работы должны стать устные рассказы, воспоминания, материалы из архивов, фотоматериалы.

По итогам республиканского конкурса будет издан сборник «Выдающиеся люди земли Чувашской. От А до Я».