Гороскоп Павла Глобы на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, и вместе с ней новый, последний месяц зимы. Павел Глоба рассказал, какой станет эта важная неделя, что нас всех ждет и как можно будет обойти стороной препятствия на пути.

В целом эти семь дней можно считать крайне благоприятными. Будут некоторые трудности в начале, но всем нам удастся избежать проблем. Портал Woman’s day поделился рекомендациями астролога, в которых содержится много полезной информации о том, где будет прятаться фортуна.

Овен

У Овнов январь закончится на светлой ноте, ровно как и начнется новый месяц. Что касается конца недели, то Овнам потребуется чуть больше осторожности, чтобы не потерять то, что будет достигнуто. Очень важно будет полагаться на шестое чувство, укрепить которое Овнам помогут семь простых советов. Интуиция поможет искать нестандартные решения в работе и бизнесе. Всем, кто находится в отношениях, астролог советует их как-то разнообразить, но не ждать, что всё сделает вторая половинка. Одиноким представителям Знака можно знакомиться, флиртовать, ходить на свидания.

Телец

Неделя начнется с не самой приятной ноты, но 1 числа ситуация изменится к лучшему, а 2 и 3 февраля и вовсе станут самыми яркими и удачными днями недели. Всем Тельцам, которые вместе с приходом февраля захотят поменять свою жизнь в целом, стоит пользоваться семью полезными советами. В бизнесе и в работе Павел Глоба не советует Тельцам пытаться делать нечто очень непростое. Можно попросить помощи или спросить совета у коллеги, начальства. Если начнутся проблемы в отношениях, астролог советует не ссориться на глазах у окружающих и быть чуть более уступчивыми.

Близнецы

Не исключено, что звезды и планеты захотят проверить Близнецов на прочность. Этим людям стоит пользоваться десятью упражнениями на тренировку силы воли. Также в делах и в работе Близнецам поможет их хваленая креативность, нестандартное мышление. Не исключено, что на этой неделе придется куда-то поехать по делам. Смена обстановки для представителей данного Знака окажется отличным способом поднять настроение и привлечь удачу. В любовных делах их тоже ждут позитивные изменения. Возможно, что одинокие Близнецы смогут найти любовь.

Рак

У Раков может появиться острая необходимость в шопинге и покупке чего-то крайне важного, дорогостоящего. Чтобы купленные вещи дольше служили, важно пользоваться бытовыми заговорами. Это великолепный период для перемен в работе и бизнесе. Можно открывать что-то новое, либо искать новую работу. Отношения с противоположным полом, по мнению Павла Глобы, не смогут строиться на доверии и оптимизме. Лучше уйти с головой в дела. Важно будет разжигать страсть в любимом человеке, а также всячески поддерживать его начинания.

Лев

На этой неделе астролог настоятельно рекомендует заниматься решением накопленных за долгое время задач. Лучше начинать с домашних забот, медленно переключаясь на работу и бизнес. Такой порядок будет лучше, поскольку так Львам удастся быстрее снять энергетические блоки. Также ускорить данный процесс им помогут шесть простых методик и советов. В бизнесе и в работе Львам не стоит проявлять излишнюю агрессию и жадность, поскольку так они могут нажить себе кучу проблем. В любовной сфере очень важно искать компромиссы и не ругаться.

Дева

В любовной сфере у Дев все по-прежнему не очень хорошо, зато Девам ночные светила откроют будущее. Полезными станут гадания — например, гадание на судьбу по книге. На работе тоже всё будет не особо благополучно складываться. Преимущественно это будет происходить из-за отсутствия мотивации. Привычные обязанности покажутся скучными, раздражающими, неприятными, причем чем дальше к выходным, тем ситуация будет более непростой. Да, ситуация не их приятных, но драматизировать точно не стоит. Важно держать себя в руках.

Весы

У Весов начинается идеальное время для креативной работы, принятия необычных решений и смены курса. Если очень захочется изменить свой жизненный путь, Весы всегда смогут воспользоваться психологической программой успеха. Это то самое время, когда Весы могут и должны выйти из тени, чтобы показать себя, проявить свои лучшие качества и добиться наилучших результатов в работе, любви, делах. В любовной сфере Весов также ждет невероятная удача, причем это касается как одиноких представителей Знака, так и тех, кто уже состоит в отношениях.

Скорпион

Ночные светила помогут Скорпионам исполнить свое заветное желание. Важно ознакомиться с советами о том, как ускорить данный процесс. Всё на стороне Скорпионов — звезды, планеты, удача. Самое главное — не торопиться. В любви лучше поубавить пыл, позволив Вселенной самой решать, что лучше. Всем, кто состоит в отношениях, желательно не ругаться и не портить себе и окружающим настроение руганью. В работе и бизнесе Скорпионы встретятся с препятствиями, но они не собьют их с пути. Наоборот, они сделают их сильнее и мудрее.

Стрелец

Финансовая сфера жизни для Стрельцов должна будет выйти на первый план. Привлечь к себе деньги Стрельцам помогут пять обычных вещей. Очень полезно будет заниматься рекламой и продвижением. В конце недели Стрельцы смогут достичь своих целей и в любовно сфере. Словом, неделя будет очень продуктивной, насыщенной, приятной. Самое главное — не простудиться. Нужно тепло одеваться, мыть руки и пользоваться маской. Очень полезными окажутся короткие поездки, в том числе на автомобиле. Большие успехи ждут тех, кого ждет смена обстановки.

Козерог

Не исключено, что в период с 31 января по 6 февраля Козерогам придется принимать какие-то очень важные, но непростые решения. В том случае, если перед этими людьми возникнет дилемма. Им стоит воспользоваться так называемым квадратом Декарта — простой методикой, которая поможет сделать правильный выбор. Неделя наилучшим образом подходит для переговоров, шопинга, командировок, подписания важных бумаг. Решение любовных и семейных проблем лучше отложить на конец недели, чтобы себе выяснением отношений.

Водолей

Водолеям нив коем случае нельзя допускать сильного снижения энергетики. Неделя очень благоприятна для работы и повышенной активности в целом, поэтому лучше избавить свой дом от пяти вещей, которые крадут энергию. В любовных делах астролог советует Водолеям проявлять больше инициативы. Можно признаваться в любви, знакомиться, приглашать людей на свидания. В делах и в работе Водолеям важно осуществлять самоконтроль и стараться как можно больше времени работать над теми задачами, которые максимально актуальны.

Рыбы

Рыбам Павел Глоба советует быть внимательнее в работе и бизнесе. Особенно важен данный совет 3 и 4 февраля — в самые опасные дни недели. Не исключено, что звезды и планеты постараются раскрыть некоторые важные тайны Рыб. Их секреты могут перестать быть таковыми, но этого легко можно избежать. К примеру, можно просто меньше распространяться о своих планах. Это прекрасное время для духовного роста, выполнения данных ранее обещаний, заботы о близких, возвращения долгов. Рыбам нужно быть честнее и добрее.