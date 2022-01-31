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Инсайдер: Microsoft рассматривала 3 варианта эксклюзивности игр Bethesda

Инсайдер: Microsoft рассматривала 3 варианта эксклюзивности игр Bethesda


В прошлом году Microsoft закрыла сделку по приобретению Bethesda (Zenimax). Сделка была закрыта в начале весны, а уже летом на E3 компания Microsoft совместно с Bethesda объявили, что Starfield и Redfall станут эксклюзивом Xbox Series X | S и PC. Такие же планы у компании Microsoft, насколько можно понять из интервью руководителей Xbox, на все будущие проекты Bethesda.

Как рассказал известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста Giant Bombcast 721, у Microsoft было 3 варианта действий с Bethesda после завершения сделки. По его словам, в подразделении Xbox обсуждалась возможность сохранения игр Bethesda в качестве мультиплатформы. Объяснялось это тем, что многие франшизы издательства являются значимыми для игровой индустрии в целом, и Microsoft раздумывала над вариантом предоставления доступа к ним максимальному количеству игроков.

3 варианта, про которые говорит инсайдер Джефф Грабб в подкасте — это:



Полная эксклюзивность игр Bethesda для Xbox (и PC).



Временная эксклюзивность, то есть выход игр Bethesda на Playstation через несколько месяцев после релиза на Xbox и PC.



Одновременный выпуск заведомо популярных игр на всех платформах.

Как отмечает Джефф Грабб, Microsoft выбрала вариант с полной эксклюзивность игр Bethesda для Xbox (и PC).

Инсайдер считает, что Microsoft подобным образом поступит и с Call of Duty (и другими проектами Activision Blizzard) в будущем, сохранив для Playstation только Call of Duty Warzone (к тому момент должна выйти Warzone 2), тогда как обычные игры серии, с сюжетной кампанией, будут выходить только на Xbox и PC (после завершения текущих договорных обязательств между Playstation и Activision Blizzard).

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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