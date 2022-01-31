Эти 4 игры сегодня покидают подписку Game Pass





Сегодня, 31 января, из подписки Game Pass будут удалены 4 игры, о чем Microsoft предупреждала заранее. Если вы не успели пройти эти проекты, но хотели бы это сделать в будущем, есть еще возможность приобрести их со скидкой для подписчиков Game Pass.

Напомним, что сегодня, 31 января, следующие 4 игры покинут Game Pass:

Prison Architect (PC)Nowhere Prophet (Xbox, PC)Cyber Shadow (Xbox, PC)Xeno Crisis (Xbox, PC)

На данный момент известны всего несколько игр, которые пополнят Game Pass в феврале. В начале этой недели можно ожидать, что Microsoft поделится деталями о том, какие игры добавят в подписку в начале месяца.