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Эти 4 игры сегодня покидают подписку Game Pass

Эти 4 игры сегодня покидают подписку Game Pass


Сегодня, 31 января, из подписки Game Pass будут удалены 4 игры, о чем Microsoft предупреждала заранее. Если вы не успели пройти эти проекты, но хотели бы это сделать в будущем, есть еще возможность приобрести их со скидкой для подписчиков Game Pass.

Напомним, что сегодня, 31 января, следующие 4 игры покинут Game Pass:



Prison Architect (PC)



Nowhere Prophet (Xbox, PC)



Cyber Shadow (Xbox, PC)



Xeno Crisis (Xbox, PC)

На данный момент известны всего несколько игр, которые пополнят Game Pass в феврале. В начале этой недели можно ожидать, что Microsoft поделится деталями о том, какие игры добавят в подписку в начале месяца.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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