Эти 4 игры сегодня покидают подписку Game Pass
Сегодня, 04:05
Сегодня, 31 января, из подписки Game Pass будут удалены 4 игры, о чем Microsoft предупреждала заранее. Если вы не успели пройти эти проекты, но хотели бы это сделать в будущем, есть еще возможность приобрести их со скидкой для подписчиков Game Pass.
Напомним, что сегодня, 31 января, следующие 4 игры покинут Game Pass:
Prison Architect (PC)
Nowhere Prophet (Xbox, PC)
Cyber Shadow (Xbox, PC)
Xeno Crisis (Xbox, PC)
На данный момент известны всего несколько игр, которые пополнят Game Pass в феврале. В начале этой недели можно ожидать, что Microsoft поделится деталями о том, какие игры добавят в подписку в начале месяца.
По материалам: newxboxone