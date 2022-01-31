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Кару Делевинь застали за поцелуями с Сиенной Миллер

Кару Делевинь застали за поцелуями с Сиенной Миллер

Кару Делевинь и Сиенну Миллер застали за поцелуями на вечеринке в Нью-Йорке. Об этом сообщает PageSix со ссылкой на инсайдеров.

Как рассказали очевидцы, Кара и Сиенна вместе провели вечер в баре Temple в Нью-Йорке. Они танцевали и целовались, что и заставило инсайдеров заподозрить, что у Кары и Сиенны романтические отношения.

Вместе с ними был и мужчина, предположительно, бойфренд Сиенны.

Это больше похоже на свободные отношения или роман на одну ночь. Сначала Сиенна целовалась с парнем за столиком, а потом с Карой,

— рассказал инсайдер.


Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Встречаются ли Кара и Сиенна на самом деле, пока неизвестно. Сами они эти слухи не прокомментировали.

У Кары Делевинь уже были романы с девушками: модель два года состояла в отношениях с актрисой Эшли Бенсон и откровенно рассказывала о своей бисексуальности.


Сиенна Миллер

За Сиенной Миллер числится немало романов с мужчинами, в том числе с актером Джудом Лоу. У актрисы есть дочь от бывшего возлюбленного Тома Старриджа, которая появилась на свет в 2012 году. Сиенна Миллер и Том Старридж были помолвлены, но в 2015 году пара объявила о разрыве.

Сейчас Сиенна не одинока: летом прошлого года ее заподозрили в романе с Арчи Кесвиком, представителем богатой и влиятельной семьи и одним из самых завидных женихов Британии.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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