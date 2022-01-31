Колесо Года: праздник Имболк 1 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Имболк — важнейший праздник древних кельтов. В этот день они отмечали пробуждение природы и встречу весны. Настало время узнать, каковы традиции этого дня и как можно привлечь удачу в этот праздник.

Начинается последний месяц зимы. Самое время узнать, какие дни будут благоприятными, а какие опасными. Имболк — праздник, в который важно строить планы на будущее, так что обязательно попробуйте составить расписание хотя бы на несколько дней вперед.

История и смысл Имболка

Это день начала нового жизненного цикла. Зима — это время, когда природа спит, но в Имболк она начинает понемногу пробуждаться, поэтому люди считали этот праздник очень важным.

Это праздник надежды, ведь пробуждения природы еще не произошло, но отмечаются его первые нотки. У кельтов было принято думать в этот день о хорошем, делиться приятными мыслями и идеями.

Это праздник выздоровления, очищения. Именно поэтому многие люди считают, что на Имболк уходят недуги. Можно просить природу о том, чтобы она очистила нас от негативной энергии и наделила удачей, силой воли.

Праздник привязан к весеннему равноденствию, поэтому отмечается либо 1, либо 2 февраля. В 2022 году Имболк выпадает на 1 февраля.

Традиции праздника

Прямо перед началом этого праздника у древних кельтов было принято мыться. Если вы не успели сделать это накануне Имболка, можно помыться 1 числа утром, не откладывая эту процедуру до вечера.

Обычно, в древности люди в этот праздник не работали и даже не занимались легкими делами по дому. Само собой, во вторник не работать могут позволить себе далеко не все, но даже если у вас будет сложный рабочий день, постарайтесь не делать ничего после него. Как следует отдохните, развлекитесь дома со своими близкими.

В древности была распространена традиция зажигать лампы в доме, чтобы прогнать негативных сущностей, призраков, духов. В современном мире многие оставляют на ночь приглушенный свет или зажигают свечи.

Что касается традиций в одежде, то тут важно отдавать предпочтение белому цвету. Если нет белой одежды, то можно надевать просто что-то светлое.

Считается, что удачу и прибыль в этот день приносят цветы. Этот праздник является отличным поводом подарить женщине цветы либо растение в горшке. Согласно традициям, можно смело дарить друг другу вечнозеленые растения.

Что касается праздничного стола, то тут есть некоторые запреты. Например, не стоит есть в этот день мясо. Можно печь блины и пироги, делать салаты, запекать овощи.