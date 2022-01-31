Кузнецова предложила запретить педофилам доступ в интернет

10:20 Автор: Кристина Стащенко

Доступ в интернет педофилам необходимо полностью запретить, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Доступ к интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет», — сказала Кузнецова в эфире RT.

Она подчеркнула, что должен быть реализован целый комплекс предложений по педофилам, в том числе пожизненный административный надзор. «Второе — недопустимо, чтобы можно было отделаться штрафом за преступления в этом направлении», — заявила депутат

Президент Владимир Путин 28 января подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов, ранее уже судимых за насилие в отношении несовершеннолетних, а также впервые совершённое насилие в отношении двух и более детей.

Ранее пожизненное заключение могли назначать только за изнасилование детей младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.

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Подписанный главой государства закон повышает до 18 лет возраст жертв, посягательство на которых может повлечь пожизненное заключение. Таким образом, устанавливать максимальное наказание можно будет для педофилов-рецидивистов, совершивших насилие в отношении всех несовершеннолетних.

Пожизненный срок предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за такие преступления в отношении двух и более детей, а также в случае, если они связаны с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Как отмечал один из авторов инициативы первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, в 2021 году число изнасилований несовершеннолетних в России выросло на восемь процентов. Это почти в два раза больше, чем в 2012 году. Более половины таких преступлений были совершены в отношении подростков от 14 до 18 лет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 8 февраля вступят в силу поправки о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

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По мнению Турчака, необходимо изменить систему административного надзора за педофилами, вышедшими на свободу, и в парламенте уже готовят такие поправки в законодательство.

«Следующим решением должно стать изменение самой системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе», — сказал он.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила учесть при доработке предложений, что в ряде стран предусмотрена химическая кастрации. «Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств», — отметила спикер.

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