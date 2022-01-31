Лариса Долина высказалась о смерти известного актера

Певица Лариса Долина скорбит об ушедшем из жизни Леониде Куравлеве. Популярная исполнительница и преподаватель вокального мастерства Лариса Долина в своем микроблоге прокомментировала новость о смерти известного артиста, 85-летнего Леонида Куравлева. «Один за другим… Уходит эпоха неповторимых артистов… Незаменимых артистов… Как мы будем жить без Леонида Куравлева? Светлая память Великому, Солнечному, Необыкновенному, Единственному», — написала Лариса Долина.Лариса Долина Напомним, народный артист РСФСР, 85-летний Леонид Куравлев умер сегодня, 30 января. Актер скончался в хосписе, где провел всего несколько дней. В центр паллиативной помощи Леонид Куравлев был переведен из «Коммунарки», где его лечили от коронавируса. Прощание с мэтром, по предварительной информации, состоится 1 февраля. Похоронен Леонид Куравлев будет на Троекуровском кладбище столицы.