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Лариса Долина высказалась о смерти известного актера

Лариса Долина высказалась о смерти известного актера
Певица Лариса Долина скорбит об ушедшем из жизни Леониде Куравлеве. Популярная исполнительница и преподаватель вокального мастерства Лариса Долина в своем микроблоге прокомментировала новость о смерти известного артиста, 85-летнего Леонида Куравлева. «Один за другим… Уходит эпоха неповторимых артистов… Незаменимых артистов… Как мы будем жить без Леонида Куравлева? Светлая память Великому, Солнечному, Необыкновенному, Единственному», — написала Лариса Долина.
Лариса Долина Напомним, народный артист РСФСР, 85-летний Леонид Куравлев умер сегодня, 30 января. Актер скончался в хосписе, где провел всего несколько дней. В центр паллиативной помощи Леонид Куравлев был переведен из «Коммунарки», где его лечили от коронавируса. Прощание с мэтром, по предварительной информации, состоится 1 февраля. Похоронен Леонид Куравлев будет на Троекуровском кладбище столицы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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