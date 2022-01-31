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Лариса Гузеева нашла повод для счастья и повалялась в сугробах

Лариса Гузеева нашла повод для счастья и повалялась в сугробах
62-летняя телеведущая Лариса Гузеева поделилась фото с прогулки по заснеженным окрестностям своего дома и призналась, что обожает такую зиму. В отличие от звездных коллег Лариса Гузеева в январе не летит в жаркие края, а остается в родных краях. Актриса любит зиму и наслаждается снегом. Гузеева показала фото с прогулки по заснеженному лесу вокруг своего загородного дома. Артистка выразила свое восхищение такой погодой.
Лариса Гузеева Гузеева вышла на прогулку  в уютной шубке и вязаной шапке, в которых телезвезде не стоит бояться даже самых лютых морозов.  Артистка, как ребенок, буквально плюхнулась в сугроб. Лариса наслаждалась снегом так, словно действительно скучала по зиме и давно не видела таких сугробов.
Лариса Гузеева «Моя зима❄️❄️❄️ Снег делает меня счастливой❄️❄️❄️ Всем желаю радости!☃️»,  – написала  Гузеева. «Как в детстве🤗», откликнулась Алика Смехова. «Лара❤️Я тебя люблю!», призналась Юлия Зимина. «Вы классная, мировая женщина 🌹», «Ах, какая зима сказочная.. Хочешь ходи любуйся, а хочешь, прыгай в сугроб белоснежный ❄⛄ », «Вы - классная💥💫💯», «Ларисочка вы как девчушка. Класс. Бодрит ваша фотка. Красиво,сказачно,🙌», «Снежный Релакс и веселуха❤️!», «Хорошенькая такая! Вот бы все умели радоваться простым мелочам 😊👍», — восхитились поклонники звезды.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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