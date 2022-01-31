Любовник Анастасии Волочковой бросил ее

Балерина Анастасия Волочкова рассталась с новым возлюбленным и рассказала о предательстве. Перед Новым годом балерина закрутила роман с управляющим банным комплексом Сергеем. Эти отношения длились недолго. Сегодня Анастасия Волочкова сообщила, что их пути с возлюбленным разошлись. Волочкова с сожалением отметила, что Сергей лишь использовал ее ради получения известности. Похоже, ему это удалось.Анастасия Волочкова «Лицемерие и предательство-это очень некрасивые качества человека…😔 Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…😔» — разоткровенничалась 46-летняя блондинка в личном блоге. А недавно вскрылось криминальное прошлое Сергея. Оказывается, мужчина был объявлен в розыск на территории Украины за... террористический акт. Правда, сам он упорно отрицал подобные слухи в свой адрес. «Насте писали, мол, будь осторожнее, рядом с тобой террорист, переживали за нее. Она же говорила, что пойдет со мной в огонь и воду. Ну какой я террорист?! Я управляющий банным комплексом!» — утверждал Сергей в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.